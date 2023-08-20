Штайнер признал: решить главную проблему Haas может только Ferrari

По ходу нынешнего сезона Кевин Магнуссен и особенно Нико Хюлькенберг не раз удивляли Формулу 1 своей квалификационной скоростью – достаточно вспомнить второй результат немецкого пилота в Монреале.

Но когда наступает воскресенье, сценарий почти всегда оказывается для Haas одинаковым: гонщики теряют позиции на длинной дистанции и к финишу откатываются в самый конец пелотона. Если не считать Австралии, где команде явно улыбнулась удача, в первой половине сезона ей удалось заработать лишь пять очков.

Главной проблемой машины VF-23 остается слишком быстрый износ шин. Примечательно, что этот неприятный эффект на старте нынешнего чемпионата мешал и Ferrari, но путем подготовки обновлений команде удалось значительно улучшить ситуацию.

В недавнем интервью Motorsport.com глава Haas Гюнтер Штайнер напрямую связал успехи Скудерии в этом вопросе с результатами собственного коллектива.

«Если они смогут окончательно решить проблему [с износом], это будет просто прекрасно – ведь тогда и мы тоже, надеюсь, сумеем с ней разобраться, – объяснил тиролец. – Но вот если у них возникнут сложности с поиском решения, то тогда для нас все плохо. Боюсь, тогда наши проблемы только усугубятся».

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1 Team Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Говоря о ситуации с шинами, эксперт Кристиан Даннер объяснил, что связанные с ней характеристики шасси заложены в его конструкцию, а потому корректировать их непросто.

«Это никак не связано с действиями пилотов, – объяснил участник 47 Гран При. – Любой профессионал подтвердит вам это.

Все дело в сочетании пружин, амортизаторов – последние очень важны, – а также аэродинамики. Именно эти факторы определяют скорость износа шин. У машины Haas, которая и так проигрывает по несколько секунд на круга, изначальная конструкция такова, что из кокпита ничего уже не исправить.

Понятно, что они ищут пути улучшить ситуацию. Ничего нового для Формулы 1 в этой задаче нет. И это не космические технологии».