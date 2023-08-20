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Штайнер признал: решить главную проблему Haas может только Ferrari

По словам главы американской команды, разобраться с быстрым износом шин без помощи из Маранелло его подчиненным едва ли под силу

Александр Кабановский
Автор:
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

По ходу нынешнего сезона Кевин Магнуссен и особенно Нико Хюлькенберг не раз удивляли Формулу 1 своей квалификационной скоростью – достаточно вспомнить второй результат немецкого пилота в Монреале. 

Но когда наступает воскресенье, сценарий почти всегда оказывается для Haas одинаковым: гонщики теряют позиции на длинной дистанции и к финишу откатываются в самый конец пелотона. Если не считать Австралии, где команде явно улыбнулась удача, в первой половине сезона ей удалось заработать лишь пять очков. 

Главной проблемой машины VF-23 остается слишком быстрый износ шин. Примечательно, что этот неприятный эффект на старте нынешнего чемпионата мешал и Ferrari, но путем подготовки обновлений команде удалось значительно улучшить ситуацию. 

В недавнем интервью Motorsport.com глава Haas Гюнтер Штайнер напрямую связал успехи Скудерии в этом вопросе с результатами собственного коллектива. 

«Если они смогут окончательно решить проблему [с износом], это будет просто прекрасно – ведь тогда и мы тоже, надеюсь, сумеем с ней разобраться, – объяснил тиролец. – Но вот если у них возникнут сложности с поиском решения, то тогда для нас все плохо. Боюсь, тогда наши проблемы только усугубятся».

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Говоря о ситуации с шинами, эксперт Кристиан Даннер объяснил, что связанные с ней характеристики шасси заложены в его конструкцию, а потому корректировать их непросто. 

«Это никак не связано с действиями пилотов, – объяснил участник 47 Гран При. – Любой профессионал подтвердит вам это. 

Все дело в сочетании пружин, амортизаторов – последние очень важны, – а также аэродинамики. Именно эти факторы определяют скорость износа шин. У машины Haas, которая и так проигрывает по несколько секунд на круга, изначальная конструкция такова, что из кокпита ничего уже не исправить. 

Понятно, что они ищут пути улучшить ситуацию. Ничего нового для Формулы 1 в этой задаче нет. И это не космические технологии».

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