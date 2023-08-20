Штайнер признал: решить главную проблему Haas может только Ferrari
По словам главы американской команды, разобраться с быстрым износом шин без помощи из Маранелло его подчиненным едва ли под силу
По ходу нынешнего сезона Кевин Магнуссен и особенно Нико Хюлькенберг не раз удивляли Формулу 1 своей квалификационной скоростью – достаточно вспомнить второй результат немецкого пилота в Монреале.
Но когда наступает воскресенье, сценарий почти всегда оказывается для Haas одинаковым: гонщики теряют позиции на длинной дистанции и к финишу откатываются в самый конец пелотона. Если не считать Австралии, где команде явно улыбнулась удача, в первой половине сезона ей удалось заработать лишь пять очков.
Главной проблемой машины VF-23 остается слишком быстрый износ шин. Примечательно, что этот неприятный эффект на старте нынешнего чемпионата мешал и Ferrari, но путем подготовки обновлений команде удалось значительно улучшить ситуацию.
В недавнем интервью Motorsport.com глава Haas Гюнтер Штайнер напрямую связал успехи Скудерии в этом вопросе с результатами собственного коллектива.
«Если они смогут окончательно решить проблему [с износом], это будет просто прекрасно – ведь тогда и мы тоже, надеюсь, сумеем с ней разобраться, – объяснил тиролец. – Но вот если у них возникнут сложности с поиском решения, то тогда для нас все плохо. Боюсь, тогда наши проблемы только усугубятся».
Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1 Team
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Говоря о ситуации с шинами, эксперт Кристиан Даннер объяснил, что связанные с ней характеристики шасси заложены в его конструкцию, а потому корректировать их непросто.
«Это никак не связано с действиями пилотов, – объяснил участник 47 Гран При. – Любой профессионал подтвердит вам это.
Все дело в сочетании пружин, амортизаторов – последние очень важны, – а также аэродинамики. Именно эти факторы определяют скорость износа шин. У машины Haas, которая и так проигрывает по несколько секунд на круга, изначальная конструкция такова, что из кокпита ничего уже не исправить.
Понятно, что они ищут пути улучшить ситуацию. Ничего нового для Формулы 1 в этой задаче нет. И это не космические технологии».
Штайнер назвал главную сложность сотрудничества Haas c Ferrari
Штайнер назвал главную сложность сотрудничества Haas c Ferrari Штайнер назвал главную сложность сотрудничества Haas c Ferrari
По силам ли Red Bull выиграть все гонки сезона? Ответ Штайнера
По силам ли Red Bull выиграть все гонки сезона? Ответ Штайнера По силам ли Red Bull выиграть все гонки сезона? Ответ Штайнера
«Вольфа едва не хватил приступ». Штайнер вспомнил финал в Абу-Даби
«Вольфа едва не хватил приступ». Штайнер вспомнил финал в Абу-Даби «Вольфа едва не хватил приступ». Штайнер вспомнил финал в Абу-Даби
Слухи: Ferrari усадит своего молодого протеже за руль Haas
Слухи: Ferrari усадит своего молодого протеже за руль Haas Слухи: Ferrari усадит своего молодого протеже за руль Haas
Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas
Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas
Брат Шумахера нашел виновного в неудачах Мика. Это Мазепин
Брат Шумахера нашел виновного в неудачах Мика. Это Мазепин Брат Шумахера нашел виновного в неудачах Мика. Это Мазепин
Самое важное:
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Баньяя уехал от соперников в Австрии и сделал очередной шаг к титулу
Баньяя уехал от соперников в Австрии и сделал очередной шаг к титулу Баньяя уехал от соперников в Австрии и сделал очередной шаг к титулу
Штайнер признал: решить главную проблему Haas может только Ferrari
Штайнер признал: решить главную проблему Haas может только Ferrari Штайнер признал: решить главную проблему Haas может только Ferrari
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.