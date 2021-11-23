Штайнер предсказал Мику Шумахеру титул чемпиона мира

Став в 2020 году чемпионом Формулы 2, Мик Шумахер продолжил карьеру в составе команды Haas. Однако форма той не позволяет рассчитывать на многое – американцы решили вообще отказаться от доработок и без того не самой быстрой машины, потому в нынешнем сезоне гонщики Haas традиционно занимают последние строчки протоколов.

Несмотря на то, что Мик еще ни разу не финишировал выше 12-го места, глава Haas Гюнтер Штайнер выразил уверенность, что потенциал позволяет ему рассчитывать на повторение успехов своего отца Михаэля.

«Он здесь не просто для того, чтобы сражаться с двадцатью соперниками, – объяснил тиролец изданию F1-Insider. – Он нацелен стать чемпионом мира. Конечно, для этого требуется оказаться в нужное время в нужном месте. Но важно помнить вот что: чем ты сильнее, тем выше твои шансы сделать верный выбор и тем выше твои шансы получить приглашение в сильную команду.

У Мика есть необходимые качества, хотя пока невозможно говорить с уверенностью, что однажды он точно станет чемпионом мира. Но я верю в него. Сам он явно не хочет долго ждать, он стремится как можно быстрее добиться успеха. И это очень важно».

Штайнер добавил: «Мик прекрасно понимает нашу нынешнюю ситуацию, и я не считаю, что этот сезон расстраивает его. Он с самого старта чемпионата представлял, в какой мы форме.

Он создает позитивную атмосферу во всей команде, неся посыл людям вокруг: "Да, парни, это сложный год, но каждый уик-энд я узнаю что-то новое, и мы становимся сильнее". Это настраивает команду на позитив».

Оценивая прогресс немца, глава Haas F1 отметил: «Он может быть доволен тем, чему научился. Думаю, ему удалось хорошо подготовиться к сезону 2022 года. Разумеется, у него еще будут ошибки, ведь Мик еще совсем молод, ему 22 года.

Мир Формулы 1 сложен, и это касается не только пилотирования. Но он хорошо справляется, так что находится на верном пути».

Шумахер продолжит выступления за команду в следующем сезоне, его напарником останется россиянин Никита Мазепин.