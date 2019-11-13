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Формула 1 / Новость

Штайнер: Потолок расходов не устранит отставание от топ-команд

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Штайнер: Потолок расходов не устранит отставание от топ-команд
Автор:
13 нояб. 2019 г., 09:53

По мнению руководителя Haas, в 2021 году команды средней группы смогут подобраться к лидерам, однако на борьбу с ними надеяться не стоит.

В 2021 году в Формуле 1 бюджеты каждой команды будут ограничены 175 миллионами долларов в год (в эти расходы не входят затраты на зарплату пилотам, производство моторов и ряд других статей). 

Гюнтер Штайнер считает, что ограничить траты придется только топ-командам – но они все равно останутся в лидерах.

«Думаю, в начале потолок расходов – как он сформулирован сейчас – сократит разрыв, но не устранит его, – цитирует Штайнера пресс-служба Haas. – Сейчас мы далеки от того, чтобы тратить 175 миллионов долларов, в то время как крупные команды тратят намного больше. Большие команды понизят расходы до этой суммы, однако большинство других команд и так тратят в пределах этого уровня. Надеюсь, в начале отставание будет меньше. Вероятно, в работе над потолком расходов будет сделан следующий шаг».

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Потенциальным недостатком регламента-2021 является то, что машины станут на 25 килограммов тяжелее – вес увеличится с 743 до 768 кг.

На вопрос, будет ли за счет более медленных машин борьба на трассе плотнее – или команды в итоге усовершенствуют автомобили так, что скорости вернутся на прежний уровень, Штайнер ответил: «В целом никто не хочет, чтобы машины стали тяжелее, особенно в Формуле 1. Но учитывая аспекты безопасности и гибридные технологии, без этого не обойтись.

Не думаю, что дополнительные 25 кг станут весомым фактором в замедлении машин – в этом плане большую роль играет аэродинамика. Быть может, в начале мы будем не на том уровне, на каком хотим быть, но я уверен, что в дальнейшем машины будут столь же быстрыми, как сейчас. Многое зависит и от шин».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Денис Буденков

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