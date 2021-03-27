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Формула 1 / Новость

Штайнер поставил задачу Мазепину и Шумахеру

Автор:
, редактор

Босс Haas не ждет от своих пилотов многого

Штайнер поставил задачу Мазепину и Шумахеру

Никита Мазепин стал худшим в обеих пятничных тренировках Гран При Бахрейна, а его партнер по Haas Мик Шумахер показал 19-е и 18-е времена. Босс команды Гюнтер Штайнер признает, что скорость болида в 2021 году не позволит его пилотам бороться за хорошие результаты, а потому поставил им другие цели на сезон.

«Доезжать до финиша, стараться в каждой сессии каждого этапа проезжать как можно большую дистанцию – вот что им надо делать в этом году, – сказал Штайнер. – Чтобы подготовиться к следующему году, когда, как мы надеемся, машина у нас будет получше.

Для меня успехом будет, если они доберутся до финиша. У нас в составе два новичка, так что и это сложная задача».

Кстати, карьере и перспективам Никиты Мазепина мы посвятили последний выпуск подкаста с участием наших обозревателей Олега Карпова и Александра Кабановского.
 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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