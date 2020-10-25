Штайнер посоветовал уволенным пилотам подумать над резюме

Накануне Гран При Португалии стало известно, что пилоты Haas Ромен Грожан и Кевин Магнуссен в конце сезона лишатся своих мест. В субботу на пресс-конференции в Портимане у руководителя команды Гюнтера Штайнера спросили, как он теперь планирует мотивировать своих гонщиков бороться за лучшие результаты.

«Как я их буду мотивировать теперь? Они сами должны заботиться о своей мотивации, – ответил Штайнер. – Думаю, оба хотят остаться гонщиками в будущем. Что до их увольнения, то такое в жизни случается. А что вы ожидали? Что они у нас до 80 лет будут ездить? Это вряд ли. Такое со всеми случается, не только в спорте.

Я понимаю, что будь у нас машина, позволяющая бороться за подиум, их мотивация была бы выше. Но в конце концов всегда можно найти себе цель. Опередить напарника, например. Покинуть команду с лучшим резюме, чем у него».

Наш обогреватель Олег Карпов задал вопрос о том, следует ли надеяться на появление в Haas в следующем году двух русских пилотов из Формулы 2.

«Вы же не отстанете с вашими русскими пилотами, не так ли? – ответил Штайнер. – Чувствую, это мечта вашей жизни. Но пока я не хочу ничего комментировать, по крайней мере до тех пор, пока контракты не будут подписаны. Так что потерпите немного».

Дополнительная информация: Олег Карпов