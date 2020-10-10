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Штайнер посоветовал Магнуссену и Грожану искать новые команды

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Штайнер посоветовал Магнуссену и Грожану искать новые команды
Автор:
, редактор

Босс Haas предложил своим пилотам начать переговоры с другими командами

Haas остается одной из двух команд, не объявившей состав на 2021 год. Глава команды Гюнтер Штайнер уже говорил, что рассматривает обширный список гонщиков и не станет торопиться с решением.

Своим нынешним гонщикам Ромену Грожану и Кевину Магнуссену он посоветовал тоже заняться поиском вариантов для трудоустройства.

«Не стану на них злиться из-за этого, – заверил Штайнер. – Если бы мы что-то знали, то сказали бы им сразу же. Они заслужили право первыми узнать, оставим мы их или нет.

Из-за разных обстоятельств в этом году решение вопроса с пилотами заняло у нас больше времени, чем обычно. Но я уверен, что Кевин и Ромен не сидят дома в ожидании моего звонка. Им надо поглядывать по сторонам, все так делают. Мы тоже так делаем, но если ты узнаешь, доступен ли кто-то, это еще не значит, что ты обещал ему место.

И конечно, наши пилоты тоже разговаривают с другими командами. По крайней мере, я на это надеюсь. Для этого у них есть менеджеры. Меня их переговоры с другими командами не разозлят».

Ранее среди кандидатов на место в Haas назывались Никита Мазепин и Серхио Перес.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан , Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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