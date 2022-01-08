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Формула 1 Новости

Штайнер пошутил: Надеюсь, Мазепин останется чемпионом по разворотам

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Глава команды Haas понадеялся, что в скором времени частые развороты Никитаы Мазепина на трассе станут для гонщика забавным воспоминанием

Штайнер пошутил: Надеюсь, Мазепин останется чемпионом по разворотам

В своем дебютном сезоне в Формуле 1 россиянин Никита Мазепин запомнился тем, что весьма часто допускал развороты на трассе и даже заслужил в паддоке прозвище Mazespin от английского слова spin – разворот.

Об этой особенности Мазепина спросили главу его команды Haas Гюнтера Штайнера. Штанер отвечал на вопросы болельщиков сразу после Гран При Абу-Даби, однако команда публикует его ответы по частям, и кусок про Мазепина представила только на днях.

«Надеюсь, он продолжит в том же духе, – сказал Штайнер в ответ на вопрос, останется ли Мазепин «чемпионом по разворотам». – Как вы теперь после таких моих слов станете его обвинять, да?

Ну а если без шуток, то не знаю, как будет в ближайшее время. Но я надеюсь он запомнит все эти развороты. И когда он станет старше и умнее, они будут для него приятным воспоминанием».

Среди прочего Штайнера спросили и об отношениях с бывшими пилотами, которых в конце 2020 года пришлось уволить, чтобы освободить места для Мазепина и Мика Шумахера.

«Что касается Ромена Грожана и Кевина Магнуссена, то конечно я могу назвать их своими друзьями. Мы провели с ними много лет вместе, пережили много счастливых моментов. Да, последний раз я общался с кем-то из них несколько месяцев назад. Но когда вы друзья, вам не обязательно разговаривать каждый день», – заявил глава Haas.

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