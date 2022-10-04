Штайнер попросил судей не держать Haas за идиотов

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Магнуссен столкнулся с Максом Ферстаппеном в толчее после старта Гран При Сингапура? что привело к повреждению торцевой пластины переднего крыла. Элемент сохраняд структурную целостность, но болтался из стороны в сторону.

Спустя несколько кругов Кевину показали черный флаг с оранжевым кругом – он требует немедленной остановки на пит-лейне и ремонта. Потеряв из-за этого время, датский пилот уже не смог побороться за очки.

Примечательно, что ранее он уже получал такой флаг в Канаде и Венгрии, но в этот раз действия FIA особенно расстроили пилота.

«Я даже не заметил контакта, а поведение машины совершенно не изменилось, – рассказал Магнуссен. – Команда сказала мне, что повреждения минимальны. Что касается этих торцевых пластин, мы уже объясняли FIA, что они надежно закреплены.

Им бы стоило это знать. Они жа сами составляют правила. Эта часть не может отлететь. Так что там не было никаких сомнений в безопасности, она даже толком не болталась.

Как по мне – явный перебор показывать за такое черно-оранжевый флаг».

Гюнтер Штайнер высказался и того резче.

«Такие решения очень расстраивают, – отметил тиролец. – За 12 предыдущих лет черно-оранжевые флаги вообще не использовались. А теперь за один год нам [до Сингапура] показывали их уже дважды. При этом ни разу не было угрозы, что машина потеряет какую-то часть.

Они просто придумывают все это. Просто не знаю, откуда вдруг взялись опасения на этот раз. Может, им просто нравится делать это, особенно против нас».

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, пит-стоп Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Он добавил: «Мы пробовали объяснять им: не раз говорили, что сами не оставим на трассе машину, если есть угроза безопасности.

Люди должны понять это. Мы не идиоты. Если ситуация небезопасна, мы не будем делать глупости и продолжать гонку.

Мы знаем, как сделано это переднее крыло. Это не может отлететь. При угрозе мы сами сказали бы ему заехать. Нам не нужно напоминать о таких вещах. Мне кажется, наши люди чуть лучше понимают в этом вопросе, чем представители FIA».

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