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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Штайнер попросил Шумахера и Мазепина не рисковать в спринтах

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Босс Haas не хочет, чтобы пилоты лишились ценного опыта из-за разбитых машин

Штайнер попросил Шумахера и Мазепина не рисковать в спринтах

На Гран При Великобритании в Формуле 1 дебютируют спринтерские гонки. Они будут проходить по субботам, а по их результатам сформируются стартовые решетки на воскресные основные гонки. 

Пилоты Haas Мик Шумахер и Никита Мазепин на последних этапах отметились несколькими эпизодами жесткой борьбы. Босс команды Гюнтер Штайнер решил запретить им так рисковать в спринтах, чтобы не испортить машины перед основными гонками.

«Конечно, они будут бороться жестко, ведь в квалификации все борются жестко, а спринт будет определять стартовые позиции, как квалификация, – сказал Штайнер. – В воскресенье, когда на кону очки, хочется иметь стартовую позицию как можно лучше.

А мы в этом году занимаемся обучением, так что спринты дадут нам еще несколько гонок, которые принесут пользу в следующем сезоне. Так что во время спринтов скажу им избегать неприятностей и не вылетать с трассы».

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