Штайнер пообещал не повторять прошлогодних ошибок
Глава команды Haas отказался давать прогнозы на 2020 год, но пообещал сделать выводы из поражения
Команда Haas считалась одной из самых эффективных в Формуле 1. У нее получалось прогрессировать год от года, несмотря на ограниченный бюджет.
Однако в 2019 году ситуация изменилась: из-за ошибок при проектировании болидов и их обновлении по ходу сезона Haas не смогла бороться за лучшие позиции в гонках и закончила сезон предпоследней. В новом сезоне руководитель команды Гюнтер Штайнер пообещал исключить подобный сценарий.
«Конечно, мы не собираемся повторять прошлогодние ошибки, – сказал Штайнер. – Я точно вам говорю. Мы все осознали и приняли меры. Разумеется, никто не застрахован от ошибок. Но если бы мы не вынесли уроков, это было бы как «Нет, мы все проигнорировали, продолжаем в том же духе».
Но нет, мы поняли, что делали не так, и собираемся вернуться к форме двухлетней давности.
Я с большой осторожностью даю прогнозы на новый сезон, так как не хочется наобещать, а потом провалиться. Так что будем стараться и посмотрим, что нам это даст. Но так происходит каждый год, просто в прошлом году не сработало. Так что план тот же: постараться максимально подготовиться к Австралии».
Дополнительная информация: Адам Купер
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Сергей Иванов
Штайнер пообещал не повторять прошлогодних ошибок
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
вс 8 мар.
пт 13 мар.
|
|Вторая тренировка
|
вс 8 мар.
пт 13 мар.
|
|Третья тренировка
|
вс 8 мар.
сб 14 мар.
|
|Квалификация
|
вс 8 мар.
сб 14 мар.
|
|Гонка
|
вс 8 мар.
вс 15 мар.
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар. - 15 мар.Билеты
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты