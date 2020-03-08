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Формула 1 / Новость

Штайнер пообещал не повторять прошлогодних ошибок

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Штайнер пообещал не повторять прошлогодних ошибок
Автор:
, Редактор
8 мар. 2020 г., 18:52

Глава команды Haas отказался давать прогнозы на 2020 год, но пообещал сделать выводы из поражения

Команда Haas считалась одной из самых эффективных в Формуле 1. У нее получалось прогрессировать год от года, несмотря на ограниченный бюджет.

Однако в 2019 году ситуация изменилась: из-за ошибок при проектировании болидов и их обновлении по ходу сезона Haas не смогла бороться за лучшие позиции в гонках и закончила сезон предпоследней. В новом сезоне руководитель команды Гюнтер Штайнер пообещал исключить подобный сценарий.

«Конечно, мы не собираемся повторять прошлогодние ошибки, – сказал Штайнер. – Я точно вам говорю. Мы все осознали и приняли меры. Разумеется, никто не застрахован от ошибок. Но если бы мы не вынесли уроков, это было бы как «Нет, мы все проигнорировали, продолжаем в том же духе».

Но нет, мы поняли, что делали не так, и собираемся вернуться к форме двухлетней давности.

Я с большой осторожностью даю прогнозы на новый сезон, так как не хочется наобещать, а потом провалиться. Так что будем стараться и посмотрим, что нам это даст. Но так происходит каждый год, просто в прошлом году не сработало. Так что план тот же: постараться максимально подготовиться к Австралии».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Сергей Иванов

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