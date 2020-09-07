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Формула 1 / Новость

Штайнер пообещал двухлетние контракты пилотам Haas. Но не назвал их имен

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Штайнер пообещал двухлетние контракты пилотам Haas. Но не назвал их имен
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, Редактор

По словам руководителя команды, он бы не хотел менять одновременно болиды и гонщиков перед 2022 годом

Кевин Магнуссен и Ромен Грожан вместе выступают за команду Haas с 2017 года, однако их контракты на 2021 год еще не подписаны. По слухам, команда присматривается к Нико Хюлькенбергу, но не исключает и приглашения кого-то из новичков, например россиянина Роберта Шварцмана, который очень успешно проводит свой первый сезон в Формуле 2.

Накануне Гран При Италии журналисты спросили у руководителя команды Haas Гюнтера Штайнера о том, готов ли он назвать состав пилотов на 2021 год. Штайнер не стал этого делать, но зато раскрыл подробности об условиях, которые будут предложены гонщикам.

«В первую очередь я буду обсуждать с владельцам команды Джином Хаасом то, как мы можем прибавить, – сказал Штайнер в эфире Sky F1. – А уж затем обсудим, кто из гонщиков нам подойдет. Но одну вещь я хочу отметить. Кто бы не сел в наш болид в 2021 году, я бы хотел, чтобы и на 2022 год он там остался.

Нас ждут в 2022 году новые машины. И менять одновременно болид и пилота вдвойне сложно. Это единственная моя принципиальная позиция, остальное обсуждаемо. У меня нет никакого понятия относительно того, кто будет нашими пилотами в следующем сезоне».

Из-за заморозки регламента, болиды Формулы 1 в 2021 году практически не изменятся. При этом в 2022 году в чемпионате начнет действовать принципиально новый технический регламент, который потребует создания совершенно новых машин.

Дополнительная информация: Люк Смит

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Сергей Иванов

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