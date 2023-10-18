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Штайнер поинтересовался у Формулы 1, вправе ли концерн Red Bull иметь две команды

Глава Haas F1 обратил внимание спорта на правовую коллизию, которая обеспечивает одним из участников чемпионата преимущество над другими

Бьорн Смит
Автор Бьорн Смит
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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Перед сезоном-2005 бывшая команда Jaguar сменила собственника и получила имя Red Bull Racing. Благодаря энтузиазму Дитриха Матешица производитель энергетических напитков дебютировал в Формуле 1 уже не как спонсор, а как полноценный владелец коллектива. 

Прошел еще год – и Матешиц похожим образом выкупил тонущую Minardi, которая стала «младшей» Toro Rosso, в наши дни известной под именем AlphaTauri.   

Это единственный прецедент в нынешнем пелотоне, когда у двух команд есть общий владелец. Разумеется, между коллективами существует техническое сотрудничество, а при голосовании за какие-то важные решения AlphaTauri неизменно поддерживает Red Bull – но то же самое можно сказать и про еще несколько пар, достаточно вспомнить Ferrari-Haas или Mercedes-Williams.

Каких-то правовых или финансовых коллизий из-за общего владельца пока зафиксировано не было. Однако Гюнтер Штайнер, который короткое время сам работал в RBR техническим директором, предложил Формуле 1 обсудить такую картину с прицелом на долгосрочную перспективу. 

«Вне зависимости от того, позитивное это обстоятельство или нет, его необходимо сделать предметом обсуждения, – приводит слова тирольца RaceFans. – Существует немало спортивных дисциплин, в которых подобное прямо запрещено. 

Да, пока никаких проблем не было, но спорт становится все более популярным, а потому его стоимость тоже растет. И какие-то моменты могут рано или поздно проявить себя, вызвав осложнения. 

Так что нам непременно надо обсудить этот вопрос».

Глава Haas добавил: «Нынешнее положение продолжается уже 18 лет, и пока все вроде бы работает нормально. Но всегда могут появиться вопросы, почему что-то происходит именно так или, напротив, не происходит. И нельзя рассчитывать, что ничего такого не будет просто потому, что этого не происходило прежде».

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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