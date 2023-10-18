Штайнер поинтересовался у Формулы 1, вправе ли концерн Red Bull иметь две команды

Перед сезоном-2005 бывшая команда Jaguar сменила собственника и получила имя Red Bull Racing. Благодаря энтузиазму Дитриха Матешица производитель энергетических напитков дебютировал в Формуле 1 уже не как спонсор, а как полноценный владелец коллектива.

Прошел еще год – и Матешиц похожим образом выкупил тонущую Minardi, которая стала «младшей» Toro Rosso, в наши дни известной под именем AlphaTauri.

Это единственный прецедент в нынешнем пелотоне, когда у двух команд есть общий владелец. Разумеется, между коллективами существует техническое сотрудничество, а при голосовании за какие-то важные решения AlphaTauri неизменно поддерживает Red Bull – но то же самое можно сказать и про еще несколько пар, достаточно вспомнить Ferrari-Haas или Mercedes-Williams.

Каких-то правовых или финансовых коллизий из-за общего владельца пока зафиксировано не было. Однако Гюнтер Штайнер, который короткое время сам работал в RBR техническим директором, предложил Формуле 1 обсудить такую картину с прицелом на долгосрочную перспективу.

«Вне зависимости от того, позитивное это обстоятельство или нет, его необходимо сделать предметом обсуждения, – приводит слова тирольца RaceFans. – Существует немало спортивных дисциплин, в которых подобное прямо запрещено.

Да, пока никаких проблем не было, но спорт становится все более популярным, а потому его стоимость тоже растет. И какие-то моменты могут рано или поздно проявить себя, вызвав осложнения.

Так что нам непременно надо обсудить этот вопрос».

Глава Haas добавил: «Нынешнее положение продолжается уже 18 лет, и пока все вроде бы работает нормально. Но всегда могут появиться вопросы, почему что-то происходит именно так или, напротив, не происходит. И нельзя рассчитывать, что ничего такого не будет просто потому, что этого не происходило прежде».

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1 Team Фото: Энди Хон / Motorsport Images