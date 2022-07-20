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Формула 1 Новости

Штайнер подтвердил контракт с Магнуссеном на 2023 год

Продление контракта с Миком Шумахером пока под вопросом

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Штайнер подтвердил контракт с Магнуссеном на 2023 год
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Кевин Магнуссен неожиданно вернулся в Формулу 1, заменив на старте сезона Никиту Мазепина в команде Haas. Поначалу это выглядело временным решением, но вскоре стало известно, что у датчанина многолетний контракт. Впрочем, как это часто бывает, в Формуле 1 многолетние контракты почти всегда имеют пункты о досрочном расторжении.

В случае с Магнуссенном этого не произойдет, пообещал глава Haas Гюнтер Штайнер, не сказав при этом, останется ли Мик Шумахер напарником Кевина.

«У нас многолетний контракт с Кевином, и мы не планируем его прерывать, – заявил Штайнер накануне Гран При Франции. – Теперь мы в состоянии зарабатывать очки, так что нам важно, чтобы у нас были сильные пилоты».

Штайнер также подтвердил свое прежнее предположение, что Haas ограничится всего одним обновлением в этом сезоне.

«Мы привезем обновление в Венгрию, и я надеюсь, что эта мера позволит нам заметно прибавить, – заявил руководитель американской команды. – Однако больше новинок на наших болидах в этом сезоне не будет. Мы приняли решение начиная с летнего перерыва сосредоточиться на разработке болида 2023 года».

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