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Формула 1 Новости

Штайнер подколол Хорнера: Все хотят, чтобы у RB кончились деньги

Глава Haas выступил против пересмотра потолка бюджетов

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Штайнер подколол Хорнера: Все хотят, чтобы у RB кончились деньги
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С 2021 года в Формуле 1 действуют бюджетные ограничения для всех команд. Так, в этом сезоне нельзя тратить более 140 миллионов долларов в год. При этом из-за смены технического регламента команды вынуждены вкладываться в обновления по ходу сезона. А также инфляция в мире в этом году выше прошлогодних значений, что особенно заметно по стоимости грузовых и пассажирских перевозок.

Потому глава Red Bull Кристиан Хорнер уже не раз заявлял о необходимости поднять потолок бюджетов, иначе (по его словам) у семи команд не хватит денег на то, чтобы завершить сезон.

Противоположную точку зрения высказал глава Haas Гюнтер Штайнер.

«Я всегда говорил, что в краткосрочной перспективе ограничения бюджетов ничего не изменят, но спустя несколько лет это приведет к тому, что машины разных команд сравняются в скорости, – сказал Штайнер. – И сейчас не надо ничего менять, это уже работает для команд средней группы.

Пока нельзя сказать, кто быстрейший из тех, кто позади лидеров. И если мы сохраним потолок бюджетов, то и к лидерам все подтянутся. Допустим, я израсходую больше, чем положено по бюджету. Так меня просто уволят! Это значит, что моя команда не финиширует в сезоне и не получит призовые деньги.

И я думаю, в Формуле 1 найдется девять команд, кто обрадуется, если Red Bull пропустит последние гонки, потому, что тогда «Быки» не получат свою часть призовых, и остальные их поделят. Ну и Ferrari это точно обрадует.

Вот говорят о повышении расходов на перевозки. Я скажу прямо – они выросли на три миллиона в год. Это легко проверить, так как перевозки контролируют организаторы Ф1. Если Ф1 пришлет команде счет, в котором будет на три миллиона больше, чем годом ранее – так что же? В следующем году стоимость перевозок может упасть на те же три миллиона. Такие скачки цен нужно закладывать в изначальный план».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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