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Формула 1 / Гран При России / Реакция

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном

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Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном
Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Соавтор: Oleg Karpow

Комментарии главы американской команды в адрес своего пилота не оставили сомнений, что продолжения их сотрудничества не будет

Дни Ромена Грожана в составе Haas сочтены. Француз был пилотом команды с самого ее дебюта в Ф1, однако за пять сезонов их отношения пришли к логическому завершению. Сам гонщик уже не делает секрета из того, что ищет варианты продолжения карьеры в других сериях, а его эмоциональные комментарии в радиоэфире по ходу квалификации в Сочи лишь подтверждают скорое расставание с командой. 

«С этой машиной ничего невозможно сделать, – сказал Ромен, издав перед этим продолжительное рычание. – Извините, что я такой злой, но я действительно очень зол, ведь могу разбиться в каждом повороте. Баланса просто нет».

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Если учесть, что на место в Haas претендуют Серхио Перес, Никита Мазепин, юниоры Ferrari и Нико Хюлькенберг, шансов у Грожана практически нет. В такой ситуации и атмосфера в команде уже не способствует продуктивной работе. 

Гюнтер Штайнер, комментируя высказывания французского пилота, даже не сделал попытки защитить его. 

«Он очень ясно высказывался в своих интервью о том, что думает о нашей машине, – сказал Штайнер на воскресной медиа-сессии в Сочи. – Ну что же, он захотел, чтобы вы тоже знали об этом. Может, он считает, что мне понравится, если он будет рассказывать о таких вещах журналистам, а я начну узнавать обо всем по ТВ. Так у меня будет меньше работы».

Глава Haas добавил: «Видимо, так он пробует облегчить мне решение о пилотах на будущий год».

Комментируя недовольство Грожана, который в нынешнем сезоне не заработал ни одного очка, Штайнер отметил, что «с годами он ворчит все больше». «Мы знаем, в чем наши проблемы, – сказал тиролец. – Я сам всегда предельно откровенен с журналистами. Нам не нравится то, что происходит, и мы никогда ничего не скрываем. 

Но речь о том, кто и как должен это говорить. Если он считает, что поступает правильно, то пусть делает это».

Говоря о том, когда Haas объявил свой состав на будущий год, Штайнер не назвал конкретной даты, объявив лишь, что это едва ли произойдет до начала следующего Гран При на «Нюрбургринге». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия После гонки
Пилоты Ромен Грожан , Гюнтер Штайнер
Команды Haas F1 Team
Автор Кристиан Ниммерфолль

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