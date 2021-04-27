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Формула 1 / Новость

Штайнер перестал пугать Формулу 1 уходом Haas

Автор:
, Главный редактор

По словам руководителя американской команды, ее финансовая ситуация в последние месяцы из тревожной стала хорошей

Штайнер перестал пугать Формулу 1 уходом Haas

В последние два сезона неудачные выступления команды Haas в Формуле 1 регулярно сопровождались сомнениями в будущем коллектива. В частности, руководитель коллектива Гюнтер Штайнер не раз заявлял, что владелец команды Джин Хаас в отсутствие крупных спонсоров и высоких результатов может прийти к мысли о сворачивании проекта.

Однако, выступая недавно в подкасте In The Fast Lane, Штайнер говорил о ситуации в команде с заметным оптимизмом.

«Наше финансовое положение я могу назвать хорошим – мы нашли возможность выправить ситуацию и более чем довольны происходящим, – в частности заявил менеджер. – Не знаю, где именно мы в итоге окажемся в ближайшие годы – но убежден, что мы вернемся на хорошие позиции.

Уже с начала февраля мы работаем над машиной для 2022 года – и парни изо всех сил стараются, чтобы машина вышла хорошей. В частности, мы заметно продвинулись вперед в рамках работы в аэродинамической трубе.

В прошлом году ситуация была куда сложнее. Многих людей пришлось отправить в отпуск, чтобы потом, спустя несколько месяцев, заново собирать команду на базе. Сейчас к нам присоединились несколько специалистов из Ferrari – и все происходящее внушает нам определенную уверенность и оптимизм. Которых, если честно, не было в прошлом году.

После того, как закончился предыдущий сезон, мы многое изменили в команде. Мы взялись за эту перестройку в декабре – а уже в январе начали работу по новой схеме. И то, как эта работа идет, добавляет уверенности».

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Илотт проведет пятничную тренировку в Португалии за рулем Alfa Romeo

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Илотт проведет пятничную тренировку в Португалии за рулем Alfa Romeo
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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