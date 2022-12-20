Штайнер: Перепады формы Магнуссена поставили Haas в тупик
Датский гонщик запомнился в прошедшем сезоне несколькими яркими выступлениями, однако порой его можно было обнаружить в самом конце пелотона…
Кевин Магнуссен выступал за Haas с 2017 по 2020 годы, а в нынешнем сезоне вернулся в команду, чтобы стать напарником Мика Шумахера.
30-летний датчанин в первой же гонке чемпионата финишировал пятым, а под конец года еще раз напомнил о себе, завоевав дождевой поул в Сан-Паулу.
Всего Магнуссен заработал 25 очков и завершил чемпионат на 13-й позиции – но на десяти Гран При он выбывал из борьбы в первом же сегменте. Оценивая выступления гонщика, руководитель Haas Гюнтер Штайнер рассказал про перепады его формы и выразил надежду, что в 2023 году такого уже не будет.
«Когда Кевин вернулся, он принес нам очки в первой же гонке, – рассказал тиролец пресс-службе Ф1. – Это мгновенно обеспечило ему поддержку всей команды. Но затем, после летнего перерыва, для него наступили сложные времена. Почему? Этого я не знаю.
Однако мы увидели, как Кевин вновь добавил под конец сезона. На самом деле, у команды тоже были взлеты и падения. Нам надо обязательно разобраться в их причинах. Эта работа уже идет, но еще не завершена.
Надеюсь, в будущем году мы сможем выступать более стабильно и результативно. Неприятности случаются, так что нам важно добиваться верного баланса».
Он добавил: «Не менее важно, чтобы Кевин вернулся в свою лучшую форму. Сезон очень долгий, в нем много гонок, так что нужно грамотно распределить силы, чтобы пройти его.
Но я с интересом жду новый чемпионат. Кевин стал более зрелым гонщиком: он старше, спокойнее, чуть иначе смотрит на вещи.
Ему комфортно в команде и с его инженером Марком [Слейдом]. Надеюсь, что в будущем мы увидим более сильного Кевина».
Магнуссен продолжит выступления за Haas в предстоящем сезоне. Его новым напарником вместо Мика Шумахера станет Нико Хюлькеннберг.
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Штайнер: Перепады формы Магнуссена поставили Haas в тупик
Датский гонщик запомнился в прошедшем сезоне несколькими яркими выступлениями, однако порой его можно было обнаружить в самом конце пелотона…
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