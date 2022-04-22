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Новый сезон Формулы 1 для команды Haas начался заметно лучше, чем предыдущий: за три этапа пилотам коллектива удалось заработать 12 очков и даже завершить одну из гонок на пятой позиции благодаря усилиям Кевина Магнуссена. Однако такие результаты вызвали много внимания со стороны соперников, включая McLaren и Mercedes, считающих, что Haas слишком тесно сотрудничает с Ferrari – основным поставщиком двигателей и деталей для американского коллектива. К тому же, для Haas шасси готовит итальянская компания Dallara.

Никто из команд не подавал никаких официальных жалоб в FIA и пока что не было проведено официальных расследований. Сам же глава Haas Гюнтер Штайнер посчитал, что подобные комментарии соперников – просто «выражение своих опасений или недовольств». Штайнер также отметил, что двери Haas открыты для любых проверок Международной автомобильной федерации.

«FIA хорошо следит за нами и нашими действиями, – рассказал Штайнер. – Вчера они вновь были в наших офисах для проверок, так что я приглашаю их: они могут приходить хоть раз в неделю или каждый день – когда им угодно. Нам нечего скрывать. Мы работаем согласно регламенту, так что если идет какое-то расследование или если они отвечали на вопросы других людей про нас, то я не в курсе».

На вопрос, не омрачают ли такие неприятные комментарии хорошее начало сезона, Штайнер ответил: «Скажу, что после некоторого времени ты начинаешь к этому привыкать. Лучше пусть нам говорят, что мы делаем что-то не так из-за того, что у нас все хорошо, чем жалеют вследствие неудач. В конце концов мы увидим, чем все закончится. Такое происходит уже не в первый раз. Хорошо знать, что мы не делаем ничего неправильного».