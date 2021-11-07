Не имея возможности конкурировать с соперниками по скорости, команда Haas регулярно попадает в заголовки новостей из-за различных проявлений непростых отношений между гонщиками – Никита Мазепин и Мик Шумахер регулярно недовольны действиями друг друга и устраивают словесные перепалки, а их босс Гюнтер Штайнер отпускает свои фирменные реплики в адрес обоих.

После мексиканской квалификации Мазепин остался недоволен тем, что команда запретила ему обгонять Шумахера на трасе для более качественного прогрева шин перед быстрой попыткой.

Российский гонщик вспомнил этап в Зандфорте, где с напарниками по Haas уже был похожий эпизод.

Однако Штайнер одернул пилота, напомнив, что с мостика общую ситуацию видно намного лучше, чем из кокпита.

«Мне казалось, после Зандфорта мы все обсудили с пилотами, и они поняли, что к чему, – сказал тиролец журналистам в Мехико. – Мы сказали им, что команда следит за развитием событий, так как мы можем видеть намного больше.

Нам было видно, что в тот момент не было оснований [менять пилотов позициями на трассе], так как если бы Никита опередил Мика, он бы все равно застрял позади Williams. Так что смысла в этом не было. А затем и температура шин пришла в норму.

Потому мы ответили ему оставаться на своей позиции, так как иначе есть риск, что в начале быстрого круга гонщики будут слишком близко друг у другу, и оба потеряют в первом повороте.

В итоге для Никиты все сложилось даже лучше, так как Мик в последних поворотах [быстрого круга] попал в трафик, а он – нет. Но всего этого он не знал»

Штайнер добавил, что подозревать Haas в разном отношении к пилотам по меньшей мере несправедливо.

«Прежде всего мы стараемся добиться наилучшего результата, – объяснил Гюнтер. – Я всегда говорю им: парни, мы видим намного больше, чем вы. Так что не пытайтесь заниматься выстраиванием тактики или чем-то еще. Просто слушайте.

Понятно, что его [Мазепина] реакция была эмоциональной, он хотел получить больше информации. Но мы просто ответили: нет. Именно так это происходит».

Из-за штрафов соперников Никита будет стартовать в Мексике с 15-й позиции на решетке – на одно место позади Шумахера.