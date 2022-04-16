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Формула 1 Новости

Штайнер: Отмененный этап в России можно и не заменять

Глава Haas был бы не против сокращенного календаря в нынешнем сезоне

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Штайнер: Отмененный этап в России можно и не заменять
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В начале марта Формула 1 расторгла контракт с промоутерами Гран При России – и на данный момент неизвестно, какая же трасса заменит этап в Сочи, который должен был состояться в конце сентября.

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Глава команды Haas Гюнтер Штайнер считает, что в целях экономии в нынешнем сезоне следует и вовсе сократить календарь до 22 гонок и не проводить никакого уик-энда вместо российского. «Решение должно зависеть от того, сколько новая гонка принесет в бюджет, – приводит слова Штайнера GPFans. – Ф1 должна принять решение и убедиться, что этап состоится не ради самого факта проведения, учитывая высокие затраты на логистику и подобные расходы.

В Ф1 должны позаботиться о том, чтобы мы получили адекватную оплату за проведение этапа в новом месте и не потеряли деньги за посещение дополнительной страны. 22 гонки за сезон – разумная цифра, но если 23-я пройдет на адекватных условиях, то тогда все в порядке».

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