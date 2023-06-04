Штайнер отделался предупреждением после критики судей
В отличие от 2019 года, руководителю Haas даже не придется платить денежный штраф
Гюнтера Штайнера вызвали «на ковер» после того, как тот обозвал судей FIA «неспециалистами» за штраф, который те назначили в Монако его гонщику Нико Хюлькенбергу – тот действовал довольно резко в борьбе с Логаном Сарджентом на первом круге (этот момент – на фото ниже).
По итогам прошедшего в субботу заседания тирольцу всего лишь вынесли предупреждение. Тот пояснил, что использовать слово «неспециалисты» (англ. laymen) по его прямому определению в словаре – «человек без профессиональных или специальных знаний в определенной области».
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Логан Сарджент, Williams FW45
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
В официальном заявлении, опубликованном в воскресенье незадолго до старта гонки, сказано: «Использованное господином Штайнером слова "неспециалисты" и его упоминание о других видах спорта, в которых есть "профессиональный" персонал, могли быть сочтены – и действительно были сочтены – оскорбительными. По нашему мнению, они причинили оскорбление, и не только судьям в Монако, но также и другим сотрудникам FIA и многим волонтерам автоспорта.
Однако судьи приняли заявление г-на Штайнера о том, что его ссылка на профессионализм имела в виду, что люди занимаются каким-то делом, которое является их профессией – а не то, что судьи действовали непрофессионально.
Г-н Штайнер заявил, что его ссылка на "неспециалистов" имела в виду обозначение людей, которые работают время от времени, а не для обозначения отсутствия квалификации или специализации.
Г-н Штайнер также открыто принес извинения, "если кого-то задело то, что я сказал, или если кто-то неправильно понял мои слова". Судьи приняли эти извинения».
Сам глава Haas выпустил собственное заявление, где также высказался в примирительном тоне.
«Я объяснил судьям, что не был согласен с решением, вынесенным в Монако в прошлые выходные, а потому расстроен, – отметил Гюнтер. – Судьи сообщили мне, что несогласие с решениями не вызывает у них вопросов, однако их беспокоит интерпретация некоторых моих комментариев.
Я объяснил, что не собирался никого оскорблять и что кто-то мог неправильно истолковать использованные мной слова.
Я сказал судьям, что приношу извинения, если мои заявления были неправильно поняты или причинили кому-либо вред, поскольку это не входило в мои намерения. Я повторяю эти извинения здесь».
Интересно, что у документа FIA есть крайне любопытное приложение. Там сказано: «Господин Штайнер сообщил, что если бы он хотел кого-то оскорбить, то использовал бы совсем другие слова. Судьям сложно спорить с этим».
В 2019 году глава Haas уже подвергал критике спортивных арбитров FIA, это было на этапе в Сочи. Тогда любителю поругаться назначили штраф в 7500 евро.
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