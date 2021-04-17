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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Штайнер оправдал поведение Мазепина в квалификациях

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Босс Haas не видит проблемы в нарушения джентльменского поведения от Никиты

Штайнер оправдал поведение Мазепина в квалификациях

Пилот Haas Никита Мазепин во второй раз подряд стал объектом критики из-за своего поведения в квалификации. В Имоле россиянин обогнал Антонио Джовинацци в самом конце прогревочного круга, что не запрещено правилами, но считается нарушением неписанного джентльменского соглашения.

Однако глава Haas Гюнтер Штайнер не видит вины Мазепина, так как на его взгляд, россиянину пришлось ускоряться, чтобы успеть на быстрый круг, так как сам Джовинацци ехал медленно.

«Не думаю, что надо что-то менять, – сказал Штайнер. – Время поджимало, и в такой ситуации надо делать то, что необходимо. Мы не делаем такое специально, но в конце сегмента на трассе становится очень тесно, поэтому надо давить на газ и надеяться на лучшее. Потому что если не надавишь, то точно потеряешь круг. 

Не думаю, что тут надо говорить о джентльменском соглашении. Антонио тоже мог бы поехать побыстрее. Он знал, что Никита едет позади и что ему надо успеть под клетчатый флаг. 

Так что это просто неудачное стечение обстоятельств, никто ничего специально не делал. В гонках надо пользоваться всеми возможностями».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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