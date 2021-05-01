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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Штайнер: Однажды Мазепин догонит Шумахера

Автор:
, редактор

Босс Haas верит, что его пилоты сравняются по скорости

Штайнер: Однажды Мазепин догонит Шумахера

Никита Мазепин стабильно уступает своему напарнику Мику Шумахеру во всех сессиях сезона-2021. В сегодняшней квалификации разница между пилотами Haas составила почти полсекунды, но босс команды Гюнтер Штайнер верит, что со временем россиянин догонит напарника.

«В этот уик-энд он сделал хороший шаг вперед, – сказал Штайнер. – Особенно трудной для него была первая гонка. Мы все видели, что случилось, он особо и не поездил. Но на этом этапе у него немного другой подход. Он начал помедленнее, и постепенно набирал скорость.

Он все еще отстает от Мика но, думаю, в какой-то момент догонит. Тогда они смогут равняться друг на друга. Вместе они смогут стать быстрее, к этому мы и стремимся. Но сейчас они оба изучают собственные пределы. Когда разберутся с этим, тогда смогут посмотреть на данные друг друга ради большего прогресса».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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