Штайнер: Однажды Мазепин догонит Шумахера

Никита Мазепин стабильно уступает своему напарнику Мику Шумахеру во всех сессиях сезона-2021. В сегодняшней квалификации разница между пилотами Haas составила почти полсекунды, но босс команды Гюнтер Штайнер верит, что со временем россиянин догонит напарника.

«В этот уик-энд он сделал хороший шаг вперед, – сказал Штайнер. – Особенно трудной для него была первая гонка. Мы все видели, что случилось, он особо и не поездил. Но на этом этапе у него немного другой подход. Он начал помедленнее, и постепенно набирал скорость.

Он все еще отстает от Мика но, думаю, в какой-то момент догонит. Тогда они смогут равняться друг на друга. Вместе они смогут стать быстрее, к этому мы и стремимся. Но сейчас они оба изучают собственные пределы. Когда разберутся с этим, тогда смогут посмотреть на данные друг друга ради большего прогресса».