Штайнер объяснил отставание Мазепина от Шумахера синими флагами

Никита Мазепин закончил первую гонку в Австрии на последнем месте из финишировавших, отстав от напарника по Haas Мика Шумахера на 40 секунд. В начале дистанции россиянин шел впереди немца, но команда зазвала его на пит-стоп первым, на 12 кругов раньше Шумахера – из-за этого Мазепин первым начал пропускать лидеров на круг.

Как считает босс коллектива Гюнтер Штайнер, именно это в итоге привело к тому, что Никита столь сильно отстал.

«Прежде всего дело в синих флагах, – сказал Штайнер. – Там было около десяти машин, которые ему пришлось пропустить, и когда это происходит полминуты – это на самом деле не такая и большая разница. Если ты уходишь с гоночной траектории, ты пачкаешь свои шины, и чтобы снова заставить их работать, нужно время.

Именно поэтому он проиграл в итоге. Но Мик был хорош, он показывал хорошие круги на [жестких] шинах C2. Плюс, позади него боролись Стролл и Леклер, так что у них ушло больше времени, чтобы его догнать.

Это были обстоятельства, но сегодня, я думаю, у Никиты был хороший темп, наравне с Миком – до того, как начались синие флаги».

Сам Мазепин после финиша сказал, что уже придумал себе подарок на Рождество – он хочет провести гонку, не пропустив никого на круг.

Отвечая на вопрос, когда это желание может исполниться, Штайнер сказал: «Надеюсь, что в следующем году. Думать, что мы сможем провести такую гонку в этом, сложно. Как я и сказал, синие флаги убивают твою гонку, потому что они уничтожают твои шины. Это очень непростая позиция – когда вокруг постоянно машины, обгоняющие тебя на круг, ты просто не можешь нормально выполнять свою работу.

Давайте надеяться, что в следующем году у нас будут другие гонки. Это наша цель».