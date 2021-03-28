Штайнер объяснил ошибки Мазепина характером гонщика

Перед началом уик-энда Гюнтер Штайнер говорил о том, что на первом Гран При сезона Никите Мазепину с Миком Шумахером надо постараться просто добраться до финиша.

Справился с ней в итоге лишь один из двоих дебютантов, да и то с оговорками. Немецкий пилот на первых кругах потерял контроль над автомобилем, однако все же смог добраться до клетчатого флага. Россиянин же закончил свою первую гонку в Ф1 спустя считанные секунды после старта, разбив машину на выходе из третьего поворота.

После гонки Штайнер списал ошибки новичков на отсутствие опыта борьбы в Ф1. «Мне кажется, им еще нужно научиться сражаться за позиции, – объяснил он. – Я думаю, они оба чуть грубовато обращались с педалью газа, и оба слишком сильно атаковали поребрики.

Эти машины очень мощны, и когда ты получаешь толчок при наезде на бордюр, с этим не всегда удается справиться. Я думаю, они приобрели опыт. И мне не кажется, что они повторят подобные ошибки. Обоих еще будет разворачивать, но не так, как сегодня. Это был новый для них опыт, опыт борьбы в гонке [Ф1] с реальными соперниками».

Для Мазепина весь уик-энд прошел под знаком ошибок – до гонки россиянина дважды крутило в квалификации.

«Он атаковал острее, но я думаю, это одно из проявлений его характера, – отметил босс Haas. – Он просто пытается найти предел и порой переступает за него. Не то, чтобы меня это очень удивило. Потому что он старается выкладываться полностью, а наша машина – не из самых простых в управлении. Он из тех, кто всегда очень старается».

Подводя итоги гонки россиянина, Штайнер добавил: «Он сильно подавлен. Я сказал ему, чтобы он не вешал нос. Конечно, это не самая идеальная ситуация, но что произошло – то произошло. Он сильно на себя зол, но готов бороться дальше, мы чуть подбодрили его.

С другой стороны, Мик проделал хорошую работу. Так что по крайней мере на 50% мы с задачей справились».

При этом Штайнер затруднился ответить на вопрос, не являются ли ошибки Мазепина следствием критики, которая обрушилась на него перед дебютом в Ф1.

«Я не думал об этом в таком ключе, – сказал он. – Конечно, все всегда пытаются доказать свою правоту. Но я не знаю, насколько это влияет. Конечно, любому – особенно в таком возрасте – непросто полностью выбросить все это из головы. Но мне кажется, уже на тестах он чувствовал себя весьма комфортно.

Я бы не стал говорить, что это на него повлияло, но такая зима, которую пережил он, вряд ли кому-то придала бы дополнительных сил».