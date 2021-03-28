Штайнер объяснил, что помешало Мазепину в квалификации

Никита Мазепин начал карьеру в Формуле 1 с 20-го и последнего места в квалификации на трассе в Сахире. Российский гонщик дважды закрутился на трассе и в итоге не смог угнаться за соперниками, включая своего партнера по Haas Мика Шумахера.

При этом, по словам москвича, он отметил значительные изменения в поведении машины VF-21 по сравнению с недавними тестами на той же трассе, где у Никиты не возникало серьезных сложностей.

В субботу вечером репортеры попросили руководителя Haas Гюнтера Штайнера объяснить, что произошло с машиной и не решили ли инженеры резко поменять ее регулировки.

«Нет, настройки остались очень похожими, – ответил тот. – Все дело в том, что он [Мазепин] просто не смог найти тот баланс, какой был на тестах. Хотя сегодня с этим все было уже гораздо лучше.

Вчера с балансом возникли серьезные проблемы. Но сегодня и баланс машины, и баланс самого Никиты значительно улучшились. Он сказал, что вновь обретает те ощущения, какие были на тестах.

Знаете, ведь условия за это время значительно поменялись: состояние трассы стало другим, погода гораздо жарче… Но мы движемся к цели».

Никита Мазепин и Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Босс Haas подтвердил, что регулировки машин у Мазепина и Шумахера очень близки, а говоря о ходе квалификации, добавил: «Все прошло не без накладок. Обоих пилотов остановили для взвешивания. Это нарушило наш график. Когда вы проводите свою самую первую квалификацию, и вас останавливают, то точно не помогает проехать чистый круг.

Наши гонщики отправились на попытку один за другим, и когда Никиту закрутило, Мик был за ним. Так что его круг тоже не был полностью чистым. Без этого, думаю, наше отставание было бы меньше.

Могли бы мы опередить Williams? Сегодня это было сложно. Но давайте не будем забывать, что для обоих парней это была самая первая квалификация».

Репортеры поинтересовались, смогли бы прежние пилоты Haas, Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, добиться большего.

«Полагаю, что да, – ответил Гюнтер. – Иначе дебютировать в Ф1 было бы слишком просто. Это можно сравнить с любой другой работой. Когда вы приходите первый раз… Весь вопрос в опыте, а чтобы заработать его, нужно время. И это не самый приятный процесс…»

В заключение Штайнер похвалил обоих гонщиков команды за тот прогресс, который они продемонстрировали по ходу уик-энда в Сахире.

«Вчера мы дали им поездить как можно больше на разной резине, – объяснил он. – Этим же занимались и в субботней тренировке.

На составе Soft реально проехать всего один быстрый круг. А они выжимали на ней по два. Мы были приятно удивлены, что второй круг получался даже быстрее первого. Ведь им удавалось улучшить, когда шины уже работали не так здорово.

В квалификации мы тоже запланировали для них серии из трех кругов, чтобы получить больше опыта. Но из-за взвешивания пришлось сократить программу до двух. Но в остальном команда подходила к этому, как к обычной квалификации».

Дополнительная информация: Олег Карпов

Никита Мазепин, Haas VF-21, разворот Фото: Энди Хон / Motorsport Images