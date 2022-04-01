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Формула 1 Новости

Штайнер: Обновления машин переоценены

Босс Haas считает, что сначала нужно выжать максимум из уже имеющихся в машине деталей

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Штайнер: Обновления машин переоценены
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Прошло только два этапа нового сезона Формулы 1, и сейчас команды начнут привозить все больше обновлений для своих болидов – например, Red Bull планирует облегчить автомобиль к гонке в Имоле.

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Босс Haas Гюнтер Штайнер отметил, что коллектив не гонится за апгрейдами: команда постарается извлечь максимум из уже имеющихся деталей. «Да, мы будем производить обновления, но мне всегда кажется, что они переоценены, – рассказал Штайнер. – Людям нравится слышать, что ты привозишь новые части. Но если вы готовите обновления, которые выглядят по-другому и лишь на одну-две единицы улучшат показатель прижимной силы, будет ли от этого польза? Для меня важны хорошие показатели.

Если вы спросите об этом специалистов по аэродинамике, то они на каждый этап привезут обновления, стоящие по миллиону долларов и улучшающие показатели только на одну единицу. Но с ограничением бюджетов за этим надо следить больше, чем за чем-либо другим.

Я не говорю, что никто не привозит хорошие обновления, но думаю, что иногда их ценность немного завышена. Я намеренно хочу действовать спокойно в этом году. Не потому, что у нас нет денег, а по той причине, что хочется выжать из уже имеющегося в машине максимум.

Мы научены опытом 2019 года, когда мы продолжали привозить обновления, а по итогу в последней гонке мы решила ехать в таком виде, в каком проехали первый этап того сезона. Обычно я ошибаюсь лишь однажды – во второй раз я стараюсь не повторять той же ошибки».

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