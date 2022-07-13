Штайнер о составе на 2023-й: Ferrari не сможет навязать нам пилота
По словам главы Haas, позиция Скудерии играет значительную роль для его команды, но это не отменяет права на собственное мнение
В отличие от грандов, небольшие команды Ф1 редко спешат с объявлением своих пилотов на следующий сезон. Им выгодно подержать вакансии и следить за ситуацией, чтобы иметь возможность при удачном развитии событий заполучить к себе гонщика побыстрее или побогаче.
У Haas F1 ситуация пока далека от определенности. Пришедший перед стартом нынешнего чемпионата Кевин Магнуссен формально имеет многолетний контракт – но поклонникам Ф1 отлично известно, что подобная формулировка является предельно обтекаемой и почти всегда требует дополнительных ежегодных подтверждений.
Со вторым местом ситуация еще интереснее. Сейчас его в рамках партнерства с Ferrari занимает Мик Шумахер. Тут стоит вспомнить, что до недавнего времени Скудерия имела право прямо называть имя одного из гонщиков в Sauber / Alfa Romeo. Пару лет назад в Хинвиле прекратили эту практику – и теперь едва ли возобновят, так как слухи говорят о скорой продаже команды концерну Audi.
Из-за этого многие решили, что теперь Ferrari имеет аналогичный опцион на одно место в Haas. Но глава команды Гюнтер Штайнер рассказал в интервью немецкой редакции Motorsport.com, что это не так.
«Ситуация не столь однозначная, – заметил тиролец. – Нельзя говорить, что Ferrari просто указывает нам, что делать. У нас в любом случае есть право на собственное мнение».
После недавних успехов в гонках котировки Мика Шумахера в Ф1 заметно усилились. Но Штайнер не стал говорить, что это автоматически означает продление сотрудничества с 23-летним немцем.
«Я ничего не стану вам рассказывать о деталях наших отношений с Ferrari, – объяснил он. – И уж тем более не хочу затрагивать отношения Ferrari с Миком, так как сам почти ничего не знаю о них».
В то же время, не вызывает сомнений, что Скудерия вправе как минимум рекомендовать Haas своего кандидата. И здесь продолжение сотрудничества с Шумахером выглядит логичным – в самой Ferrari вакансий нет и до 2025 года не предвидится, переводить немца куда-то еще едва ли разумно, да и заменить его, говоря откровенно, некем: Антонио Джовинацци уже попрощался с Ф1, Каллум Айлотт уехал в Америку, а сажать за руль Роберта Шварцмана, к сожалению, едва ли захотят сами американцы.
Потому все указывает, что Haas сохранит свой состав на 2023 год. Если, конечно, на рынке внезапно не появится вариант интереснее.
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