Штайнер о составе Haas: Кевин – это лучшее, что могло случиться с Миком
Глава команды связал прогресс Шумахера-младшего именно с появлением нового напарника
Кевин Магнуссен вернулся в команду Haas в начале этого сезона и на первый взгляд стал большой проблемой для Мика Шумахера. Пока опытный датчанин регулярно финишировал в десятке, немец все никак не мог заработать свои первые в карьере очки.
Однако последние Гран При сложились уже в пользу Шумахера, который прервал полосу неудач. И, по мнению главы команды Гюнтера Штайнера, именно Магнуссен помог в этом напарнику.
«Кевин – это лучшее, что могло случиться с Миком. Сам Шумахер был невозможно счастлив, когда узнал имя нового напарника. Кевин очень открыт к сотрудничеству, он волнуется за Мика, старается во всем ему помочь, а не соперничать с ним.
Так что Мику повезло с напарником, у которого он может учиться как в профессиональном, так и в психологическом плане. В этом году он определенно научится большему, чем в прошлом.
Вообще к Мику всегда повышенный интерес из-за его фамилии. Но для меня он такой же гонщик, как и все, так что мне важно, чтобы он прогрессировал».
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