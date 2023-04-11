Штайнер о Шумахере: Не могу работать с пилотом, которому не доверяю
Глава Haas назвал еще одну причину, которая подтолкнула его прекратить сотрудничество с немецким пилотом
Мик Шумахер пришел в команду Haas перед началом сезона-2021, однако после двух полных сезонов покинул ее, чтобы стать резервистом в Mercedes.
Тогда глава американского коллектива Гюнтер Штайнер говорил, что опыт работы с молодежью не оправдал себя, и после возвращения Кевина Магнуссена ставка на опыт выглядит более предпочтительной.
Однако с течением времени становится понятно, что во многом дело было в выступлениях самого Шумахера, который постоянно попадал в серьезные аварии. Штайнер оценил ущерб, нанесенный ошибками немца только в сезоне-2022, в два миллиона долларов.
Недавно вышла книга тирольца, озаглавленная Surviving to Drive («Выжить, чтобы ехать») – Штайнер явно отсылается в таком заголовке у документальному сериалу Drive to Survive от Netflix.
В тексте Гюнтер рассказал, что одна только авария Шумахера в дождевой пятничной тренировке Гран При Японии обошлась в $700 тысяч.
«Авария случилась на круге выезда с пит-лейна, – приводит отрывок издание The Sunday Times – Понятно, что трасса была очень мокрой, но никто больше не разбил машину, едва оказавшись на трассе.
Скольким людям мы могли заплатить за работу, использовав те 700 тысяч? А так мне пришлось искать эту сумму для ремонта».
Механики с машиной Мика Шумахера, Haas VF-22, после аварии в первой тренировке
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Кроме японской, у Мика в прошлом сезоне также были серьезные аварии в Джидде и Монако. Штайнер признался, что уже после первой из них его доверие к гонщику пошатнулось, что в итоге и привело к его увольнению.
«Всего через пять минут [после начала тренировки в Японии] машина была полностью уничтожена, – написал глава Haas. – Нам пришлось собирать ее заново по сути с нуля.
Я не мог продолжать работу с пилотом, в котором не уверен – проедет он безопасно медленный круг или нет. Это просто смехотворно».
Недавно глава Mercedes Тото Вольф выразилд уверенность, что Мик сможет вернуться в пелотон Ф1.
Авария Мика Шумахера, Haas VF-22, в квалификации
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
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