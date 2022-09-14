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Формула 1 Новости

Штайнер о месте в Haas: У Мика есть шанс, у Риккардо – нет

Глава команды признал, что все пилоты, кто ему нравится, уже заняты

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Штайнер о месте в Haas: У Мика есть шанс, у Риккардо – нет
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Мик Шумахер остается одним из немногих пилотов в Формуле 1, чье будущее на следующий сезон не определено. В начале сезона он заметно уступал своему новому напарнику Кевину Магнуссену, но затем смог собраться и сейчас все чаще оказывается быстрее датчанина.

Однако, по слухам, в конце года истекает контракт Шумахера с Академией Ferrari, которая его поддерживала и помогла устроиться в команду Haas. Продлен он не будет. Из-за этой неопределенности главе Haas Гюнтеру Штайнеру все чаще приходится отвечать на вопрос о том, кто же будет выступать за команду в следующем году.

«Мы пока не приняли решение, – сказал Штайнер. – Честно сказать, я не знаю, останется ли Мик Шумахер. Он отлично выступил в Канаде, Великобритании и Австрии, но ему не хватает стабильности. Но время пока есть, и Мик еще может доказать, что он быстрый гонщик.

Я лично говорил с большинством кандидатов на его место, такая уж работа. В целом, нам бы хотелось нанять опытного гонщика, который умеет работать с инженерами и объяснять, что в машине нужно улучшить, чтобы она стала быстрее.

К сожалению, все подобные пилоты уже законтрактованы. Да, свободен Даниэль Риккардо, но сейчас он не в лучшей форме, да к тому же я пока не знаю его планов, может он предпочтет отсидеться на скамье запасных в топ-команде. И повторюсь, я готов говорить со всеми».

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