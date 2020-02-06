Штайнер: Новая машина будет работать там, где прошлая не могла
Руководство американской команды уверено, что добилось улучшения болида в сравнении с прошлым годом.
Сегодня Haas представила машину на 2020 год в Формуле 1. После расставания со спонсором Rich Energy команда вернулась от черно-золотистой к своей традиционной красно-белой цветовой гамме. Владелец команды Джин Хаас надеется, что кроме этого Haas также вернется к прежним результатам: после пятого места в Кубке конструкторов в 2018 году, в прошлом сезоне американская команда опустилась на девятую строчку.
«Я рад, что мы вернулись к более привычным для Haas Automation цветам, – сказал владелец команды. – Это ливрея, с которой наши люди себя ассоциируют. Честно говоря, я надеюсь, что болид VF20 вернет нас к форме 2018 года, когда мы стали пятыми. 2019 стал для нас тяжелым годом. Мы прошли настоящий процесс обучения, который все команды Ф1 проходят в какой-то момент.
Я верю, что мы извлекли уроки и применили эти знания, чтобы сделать VF-20 более боеспособной машиной. Важно, чтобы мы вернулись в борьбу и стабильно набирали очки. Мы точно можем это, мы уже доказали это».
Руководитель команды Гюнтер Штайнер рассчитывает, что на руку Haas сыграет и стабильность правил в сравнении с прошлым сезоном.
«Всегда увлекательно наблюдать за разработкой новой машины, и, без сомнений, VF-20 должна давать результаты там, где прошлогодняя машина не могла, – сказал Штайнер. – Стабильные правила позволили нам лучше понять машину, глубже изучить ее в поиске решений. В прошлом году мы откатились назад, но на таких ситуациях учишься».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Штайнер: Новая машина будет работать там, где прошлая не могла
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