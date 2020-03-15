Штайнер не увидел проблемы в разногласиях команд по ГП Австралии
Глава Haas считает, что споры об отмене гонки в Мельбурне были неизбежны
Решение об отмене Гран При Австралии, принятое в пятницу за пару часов до старта первой тренировки, разделило мнения команд. Их руководители встретились со спортивным директором Формулы 1 Россом Брауном, чтобы найти общее решение. Итоговый вердикт оказался спорным.
Изначально за отмену этапа высказались в Ferrari, Alfa Romeo и Renault. Остальные команды готовы были выступать, но ситуация изменилась, когда позицию сменили в Mercedes. За своим поставщиком моторов мнение поменял и Williams, а с большинством согласился Haas. В конце проводить гонку соглашались только Red Bull, AlphaTauri и Racing Point. Глава Haas Гюнтер Штайнер счел такое разделение мнений нормальным.
«Это нормально, у всех команд своя структура, – сказал Штайнер. – Некоторые входят в большие корпорации, у других частные владельцы, нельзя ждать ото всех одного и того же.
Нам надо добиваться максимальной безопасности. Сейчас легко судить задним числом, но многое должно было сложиться для принятия такого решения. В дело вовлечено много сторон: местный промоутер, Ф1, FIA, десять команд из разных стран, у всех свои маленькие проблемы. Нужен был компромисс и в конце он вышел вот таким.
Такое решение непросто принять, ведь мы приехали, чтобы гоняться. Первый этап сезона, все свежи и не могут дождаться старта. В такой ситуации надо себя успокоить, вспомнить о безопасности, о том, что весь мир стоит вверх дном из-за вируса. Трудно мотивировать такое решение».
Во время подготовки к этапу четверо работников Haas оказались в карантине, пока ждали результатов проверки на коронавирус. А команда в это время принимала значительные меры предосторожности.
«Мы были в курсе всего. Сказали всем, что если кто чувствует себя плохо, то надо разобраться, а не разносить заразу. Таких нашлось четверо, но слава богу, тесты у всех были отрицательными. В McLaren нашелся один заболевший, и они повели себя очень сознательно».
Из-за коронавируса отменены первые четыре Гран При сезона, но Штайнер верит, что сезон-2020 все же состоится: «Уверен, что гонки в этом году будут. Надеюсь, мы возьмем вирус под контроль по всему миру, и все вернутся к обычной жизни».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Местонахождение
|Альберт-Парк
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Адам Купер
Штайнер не увидел проблемы в разногласиях команд по ГП Австралии
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