Штайнер не увидел проблемы в разногласиях команд по ГП Австралии

Решение об отмене Гран При Австралии, принятое в пятницу за пару часов до старта первой тренировки, разделило мнения команд. Их руководители встретились со спортивным директором Формулы 1 Россом Брауном, чтобы найти общее решение. Итоговый вердикт оказался спорным.

Изначально за отмену этапа высказались в Ferrari, Alfa Romeo и Renault. Остальные команды готовы были выступать, но ситуация изменилась, когда позицию сменили в Mercedes. За своим поставщиком моторов мнение поменял и Williams, а с большинством согласился Haas. В конце проводить гонку соглашались только Red Bull, AlphaTauri и Racing Point. Глава Haas Гюнтер Штайнер счел такое разделение мнений нормальным.

«Это нормально, у всех команд своя структура, – сказал Штайнер. – Некоторые входят в большие корпорации, у других частные владельцы, нельзя ждать ото всех одного и того же.

Нам надо добиваться максимальной безопасности. Сейчас легко судить задним числом, но многое должно было сложиться для принятия такого решения. В дело вовлечено много сторон: местный промоутер, Ф1, FIA, десять команд из разных стран, у всех свои маленькие проблемы. Нужен был компромисс и в конце он вышел вот таким.

Такое решение непросто принять, ведь мы приехали, чтобы гоняться. Первый этап сезона, все свежи и не могут дождаться старта. В такой ситуации надо себя успокоить, вспомнить о безопасности, о том, что весь мир стоит вверх дном из-за вируса. Трудно мотивировать такое решение».

Во время подготовки к этапу четверо работников Haas оказались в карантине, пока ждали результатов проверки на коронавирус. А команда в это время принимала значительные меры предосторожности.

«Мы были в курсе всего. Сказали всем, что если кто чувствует себя плохо, то надо разобраться, а не разносить заразу. Таких нашлось четверо, но слава богу, тесты у всех были отрицательными. В McLaren нашелся один заболевший, и они повели себя очень сознательно».

Из-за коронавируса отменены первые четыре Гран При сезона, но Штайнер верит, что сезон-2020 все же состоится: «Уверен, что гонки в этом году будут. Надеюсь, мы возьмем вирус под контроль по всему миру, и все вернутся к обычной жизни».