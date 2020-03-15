Штайнер не увидел проблемы в разногласиях команд по ГП Австралии

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
108 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
164 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
206 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
227 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
255 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Штайнер не увидел проблемы в разногласиях команд по ГП Австралии

Поделились
Комментарии
Штайнер не увидел проблемы в разногласиях команд по ГП Австралии
Автор:
15 мар. 2020 г., 09:24

Глава Haas считает, что споры об отмене гонки в Мельбурне были неизбежны

Решение об отмене Гран При Австралии, принятое в пятницу за пару часов до старта первой тренировки, разделило мнения команд. Их руководители встретились со спортивным директором Формулы 1 Россом Брауном, чтобы найти общее решение. Итоговый вердикт оказался спорным.

Изначально за отмену этапа высказались в Ferrari, Alfa Romeo и Renault. Остальные команды готовы были выступать, но ситуация изменилась, когда позицию сменили в Mercedes. За своим поставщиком моторов мнение поменял и Williams, а с большинством согласился Haas. В конце проводить гонку соглашались только Red Bull, AlphaTauri и Racing Point. Глава Haas Гюнтер Штайнер счел такое разделение мнений нормальным.

«Это нормально, у всех команд своя структура, – сказал Штайнер. – Некоторые входят в большие корпорации, у других частные владельцы, нельзя ждать ото всех одного и того же. 

Нам надо добиваться максимальной безопасности. Сейчас легко судить задним числом, но многое должно было сложиться для принятия такого решения. В дело вовлечено много сторон: местный промоутер, Ф1, FIA, десять команд из разных стран, у всех свои маленькие проблемы. Нужен был компромисс и в конце он вышел вот таким.

Такое решение непросто принять, ведь мы приехали, чтобы гоняться. Первый этап сезона, все свежи и не могут дождаться старта. В такой ситуации надо себя успокоить, вспомнить о безопасности, о том, что весь мир стоит вверх дном из-за вируса. Трудно мотивировать такое решение».

Во время подготовки к этапу четверо работников Haas оказались в карантине, пока ждали результатов проверки на коронавирус. А команда в это время принимала значительные меры предосторожности.

«Мы были в курсе всего. Сказали всем, что если кто чувствует себя плохо, то надо разобраться, а не разносить заразу. Таких нашлось четверо, но слава богу, тесты у всех были отрицательными. В McLaren нашелся один заболевший, и они повели себя очень сознательно».

Из-за коронавируса отменены первые четыре Гран При сезона, но Штайнер верит, что сезон-2020 все же состоится: «Уверен, что гонки в этом году будут. Надеюсь, мы возьмем вирус под контроль по всему миру, и все вернутся к обычной жизни».

Читайте также:

Следующая новость
Барселона готова перенести Гран При на 2021 год

Предыдущая новость

Барселона готова перенести Гран При на 2021 год
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Местонахождение Альберт-Парк
Команды Haas F1 Team
Автор Адам Купер

База данных

ГП Нидерландов

ГП Нидерландов

30 апр. - 3 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

1800 шин для отмененного Гран При Австралии сожгут на цементном заводе в Оксфорде

2
Автомобили

McLaren 650S Чернобыль Эдишн. Да-да, Chernobyl Edition — мы все правильно написали

3
Формула 1

Как это было: Гран При Австралии '96, когда Формула 1 впервые приехала в Мельбурн

4
Формула 1

Гран При за два дня: Росс Браун озвучил вариант спасения сезона Ф1

5
Формула 1

Зайдль остался в Мельбурне с изолированными сотрудниками McLaren

Последние видео

Тишина рождает бурю 00:52
Формула 1

Тишина рождает бурю

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках 02:13
Формула 1

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках

Что отмена Гран При Австралии значит для Формулы 1? 14:00
Формула 1

Что отмена Гран При Австралии значит для Формулы 1?

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020 01:29
Формула 1

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1 01:09
Формула 1

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1

Самое важное:

Штайнер не увидел проблемы в разногласиях команд по ГП Австралии
F1

Штайнер не увидел проблемы в разногласиях команд по ГП Австралии

Барселона готова перенести Гран При на 2021 год
F1

Барселона готова перенести Гран При на 2021 год

Ferrari закрыла базу в Маранелло из-за коронавируса
F1

Ferrari закрыла базу в Маранелло из-за коронавируса

Зайдль остался в Мельбурне с изолированными сотрудниками McLaren
F1

Зайдль остался в Мельбурне с изолированными сотрудниками McLaren

В Голландии не верят в отмену Гран При, но готовы к переносу
F1

В Голландии не верят в отмену Гран При, но готовы к переносу

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.