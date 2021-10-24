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Формула 1 / Гран При США Новость

Штайнер не поверил в снижение популярности Haas у болельщиков

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению главы команды, ее слабые выступления в 2021 году вовсе нен оттолкнули бывших поклонников

Штайнер не поверил в снижение популярности Haas у болельщиков

В этот уик-энд Формула 1 проводит Гран При США в столице Техаса. И хотя считается, что «европейские гонки» не пользуются в Штатах особой популярностью, уже в субботу трибуны трассы в Остине были практически полны. 

В пелотоне-по-прежнему нет гонщика-американца, за которого могли бы болель местные зрители, однако под флагом США выступает команда Haas. В нынешнем сезоне она является записным аутсайдером и еще не заработала ни одного очка. 

Журналисты спросили Гюнтера Штайнера, не ощущает ли он, что поддержка на домашней гонке из-за этого не столь сильна, как прежде. 

«Нет-нет-нет, – ответил тиролец. – Поддержка сохраняется. Люди понимают нашу ситуацию, потому, я думаю, продолжают болель за нас. Это отлично видно и по нашей гостевой зоне, где множество людей. 

У насть есть спонсоры, и им все нравится. Они тоже знают, что сейчас результаты не такие, как должны быть. Но нельзя опускать руки из-за единственного сложного сезона. 

Так что наша внутренняя атмосфера очень хорошая. А на все мероприятия, в которых участвует Haas, билеты уже распроданы. Это подтверждает, что люди по-прежнему любят нас – так сильно, как вы даже представить себе не можете».

Гонщики Haas Мик Шумахер и Никита Мазепин по итогам квалификации Гран При США оказались самыми последними по скорости.

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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