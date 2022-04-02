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Формула 1 Новости

Штайнер: Не думаю, что авария в Джидде повлияет на Шумахера

Босс Haas также считает, что Мику Шумахеру нужно научиться справляться с давлением

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Штайнер: Не думаю, что авария в Джидде повлияет на Шумахера
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Во время второго сегмента квалификации Формулы 1 в Саудовской Аравии гонщик Haas Мик Шумахер ошибся, потерял контроль над своим автомобилем и на высокой скорости влетел в стену. К счастью, немец не пострадал, но в команде ради экономии запчастей решили выставить на гонку только одну машину, за рулем которой был Кевин Магнуссен.

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Босс коллектива Гюнтер Штайнер уверен, что этот инцидент не помешает Шумахеру вернуться на Гран При Австралии в хорошей форме. «Не думаю, что он потеряет уверенность, – отметил Штайнер. – Очевидно, что сейчас наши цели выше, чем в прошлом сезоне. Тогда вообще не было никаких вопросов, мы претендовали на 19-е и 20-е места.

Сейчас же мы думаем, что все это давление, оказываемое на Мика, принесет ему только пользу. Он должен научиться с ним справляться. Я продолжаю говорить, что чем выше вы поднимаетесь, тем разреженнее становится воздух. Так что нужно просто научиться с этим справляться – это одна из частей работы гонщика Ф1».

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