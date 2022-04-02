Штайнер: Не думаю, что авария в Джидде повлияет на Шумахера

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Во время второго сегмента квалификации Формулы 1 в Саудовской Аравии гонщик Haas Мик Шумахер ошибся, потерял контроль над своим автомобилем и на высокой скорости влетел в стену. К счастью, немец не пострадал, но в команде ради экономии запчастей решили выставить на гонку только одну машину, за рулем которой был Кевин Магнуссен.

Босс коллектива Гюнтер Штайнер уверен, что этот инцидент не помешает Шумахеру вернуться на Гран При Австралии в хорошей форме. «Не думаю, что он потеряет уверенность, – отметил Штайнер. – Очевидно, что сейчас наши цели выше, чем в прошлом сезоне. Тогда вообще не было никаких вопросов, мы претендовали на 19-е и 20-е места.

Сейчас же мы думаем, что все это давление, оказываемое на Мика, принесет ему только пользу. Он должен научиться с ним справляться. Я продолжаю говорить, что чем выше вы поднимаетесь, тем разреженнее становится воздух. Так что нужно просто научиться с этим справляться – это одна из частей работы гонщика Ф1».