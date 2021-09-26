Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами Следующая / Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном
Формула 1 / Гран При России Новости

Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру

Автор:
, редактор

Босс Haas даже после аварий не запретит пилотам сражаться

Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру

Противостояние Никиты Мазепина и Мика Шумахера на последних этапах Формулы 1 достигло открытой конфронтации и столкновений на трассе. После Гран При Нидерландов босс Haas Гюнтер Штайнер провел с пилотами беседу, но уверяет, что не запретил им бороться друг с другом и не намерен запрещать в дальнейшем.

«Им надо научиться сражаться, но нужно делать это, не причиняя вреда себе и команде, – сказал Штайнер. – Сейчас им сложно, ведь бороться они могут только друг с другом. Они учатся. Мне не кажется правильным раздавать командные приказы и говорить, что в гонке впереди остается тот, кто был впереди в квалификации. Так они не научатся и команда не вырастет. 

Я видел, что они обсуждали друг с другом, как избежать этих проблем на трассе и в гонке, и в квалификации. Уверен, когда-то они придут к пониманию, что лучше не допускать контактов. Они растут, им нужно учиться».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

Предыдущая новость

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

Следующая новость

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

1 ч
2
Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

19 ч
3
Формула 1

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1

33 мин
4
Формула 1

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона

16 ч
5
Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после первой гонки в Сочи

17 ч
Самое важное:
Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1
Формула 1

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1

33мин
Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном
Формула 1

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

1 ч
Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру
Формула 1

Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру

1 ч
Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами
Формула 1

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

1 ч
Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1
Формула 1

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1

15 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1 Гран При России
Формула 1

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1

Шумахер выступил против приглашения опытного пилота в Haas Гран При России
Формула 1

Шумахер выступил против приглашения опытного пилота в Haas

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации Гран При России
Формула 1

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации

Мик Шумахер Больше от
Мик Шумахер
Мазепин пригласил Шумахера повеселиться в Москве Гран При России
Формула 1

Мазепин пригласил Шумахера повеселиться в Москве

Haas подтвердит контракты Мазепина и Шумахера в Сочи Гран При России
Формула 1

Haas подтвердит контракты Мазепина и Шумахера в Сочи

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия
Формула 1

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Гран При России: дуэли в квалификациях Гран При России
Формула 1

Гран При России: дуэли в квалификациях

В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота
Формула 1

В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота

Когда Сайнс и Мазепин получат новые моторы Ferrari Гран При России
Формула 1

Когда Сайнс и Мазепин получат новые моторы Ferrari

Самое читаемое Сегодня

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

Стартовая решетка Гран При России
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона

Положение в общем зачете Ф2 после первой гонки в Сочи
Формула 2 Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после первой гонки в Сочи

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи
Формула 1 Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации
Формула 1 Формула 1

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

Самое важное:

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.