Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру

Противостояние Никиты Мазепина и Мика Шумахера на последних этапах Формулы 1 достигло открытой конфронтации и столкновений на трассе. После Гран При Нидерландов босс Haas Гюнтер Штайнер провел с пилотами беседу, но уверяет, что не запретил им бороться друг с другом и не намерен запрещать в дальнейшем.

«Им надо научиться сражаться, но нужно делать это, не причиняя вреда себе и команде, – сказал Штайнер. – Сейчас им сложно, ведь бороться они могут только друг с другом. Они учатся. Мне не кажется правильным раздавать командные приказы и говорить, что в гонке впереди остается тот, кто был впереди в квалификации. Так они не научатся и команда не вырастет.

Я видел, что они обсуждали друг с другом, как избежать этих проблем на трассе и в гонке, и в квалификации. Уверен, когда-то они придут к пониманию, что лучше не допускать контактов. Они растут, им нужно учиться».