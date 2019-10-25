Штайнер назвал условия прихода Кубицы в Haas. Поляк понадеялся этого избежать

Роберт Кубица в конце этого сезона покидает команду Williams. При этом ранее переговоры с поляком подтверждал руководитель Haas Гюнтер Штайнер. Накануне Гран При в Мексике Штайнер подробнее описал свое предложение польскому пилоту.

«Да, мы ведем переговоры с Робертом. Нам нужен опытный пилот для тестов и работы на симуляторе, – заявил Штайнер. – Я бы сказал, что переговоры идут хорошо, но он должен принять окончательное решение. Думаю, он один из самых опытных пилотов, а потому отлично подходит на такую должность.

В этом году мы видели, что когда удается заставить резину работать, мы весьма быстры. Но чтобы провалы как в этом сезоне не повторялись, нам надо хорошо выполнять работу на симуляторе.

При этом пилоту, который хорошо работает на симуляторе, необходимо выезжать и на трассу, иначе это бессмысленно. Но пока я не могу сказать, идет ли речь о пятничных утренних тренировках – тут мы пока еще все обсуждаем».

Сам Кубица, однако, в очередной раз признался, что сохраняет надежду остаться полноценным участником гонок.

«Так вы обо мне говорили [со Штайнером]? Ну, надеюсь, что он не обо мне мечтает, так как существуют грезы и поприятнее, – пошутил Кубица. – Я уже объяснял, что моей целью являются гонки, а этого Гюнтер дать мне не может.

Так что да, у меня есть предложения из паддока на различные роли, но для начала я хотел бы убедиться, что использовал все возможности [остаться боевым пилотом]. Я не против работы на симуляторе, но это должно совмещаться с другими моими активностями. Попробую сложить идеальный пазл».