Штайнер назвал сезон-23 началом новой эры для Haas

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В самого дебюта в Ф1 в 2016 году Haas всегда доверяла свои машины пилотам, которые уже давно выступают в чемпионате. Самый первый сезон гонщиками были Ромен Грожан и Эстебан Гутьеррес, а уже со второго мексиканца сменил Кевин Магнуссен.

После этого состав не менялся три года, после чего в Haas отважились на смелый эксперимент и усадили за руль двух новичков, Никиту Мазапина и Мика Шумахера. Через два года в команде признали, что этот подход не оправдал себя, и в 2023-м за американцев выступят вернувшийся Магнуссен и Нико Хюлькенберг – в сумме у них за плечами больше трех сотен Гран При.

На презентации ливреи для сезона-2023 глава коллектива Гюнтер Штайнер отметил: «Я разделяю всеобщий энтузиазм в отношении нашей новой раскраски. Это не просто галочка в предсезонном календаре, это еще один шаг к тому, что мы любим – к началу гонок.

Мне нравится ливрея. Нет сомнений, что она стала более современной и возвышенной – и гораздо лучше подходит для начала нашей новой эры в сотрудничестве с партнерами из MoneyGram».

Тиролец продолжил: « Это замечательное время года для Ф1, и очень здорово, что мы первыми показали свою раскраску. Но сейчас наше главное внимание направлено на VF-23, которая скоро выйдет на трассу, и также на подготовку к сезону. У нас действительно есть хороший фундамент, заложенный в прошлом году».

Владелец команды Джин Хаас обозначил задачи на предстоящий чемпионат: «Мы начинаем сезон, воодушевленные прошлогодними выступлениями, когда смогли вновь зарабатывать очки.

Цель на 2023-й – выступать более стабильно. Я уверен, что с Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом в составе нам это под силу. У нас вновь пара опытных гонщиков, способных регулярно приносить очки по воскресеньям».

В 2022 году Магнуссен финишировал пятым в Бахрейне и выиграл квалификацию в Сан-Паулу. Команда завершила сезон восьмой в Кубке конструкторов.