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Формула 1 Новость

Штайнер рассказал, кого считает самым талантливым гонщиком

Глава команды Haas F1 признался, что из всех, с кем он работал за время карьеры, наиболее одаренных оказался вовсе не кто-то из представителей Формулы 1

Том Ховард
Автор:
, News editor
Штайнер рассказал, кого считает самым талантливым гонщиком
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До того, как оказаться на мостике Haas, Гюнтер Штайнер успел поработать в самых разных командах и всевозможных гоночных сериях. Он начинал как простой механик в раллийном коллективе Mazda в 1986-м, через пять лет перешел в Lancia, а оттуда в 1997-м перебрался в Prodrive Subaru.

Его раллийная история продолжилась в M-Sport Ford, откуда тиролец перешел в Формулу 1. Он работал в Jaguar (с 2001-го), Red Bull (2005-08), а с 2014-го возглавил Haas, до того приняв непосредственное участие в создании этого проекта. 

У Гюнтера была возможность увидеть в деле многих выдающихся пилотов, однако его ответ на вопрос, кого он считает самым выдающимся и одаренным из всех, наверняка удивит многих. Штайнер назвал Колина Макрея, чемпиона WRC 1995 года. 

«Мы очень близко сошлись с Колином, – рассказал глава Haas, став гостем подкаста WRC Backstories. – Мы работали с ним [в 1999 и 2000-м], когда тот был буквально нарасхват.  

Как по мне, никто и никогда не имел такого природного дарования. Всегда есть талантливые гонщики, но я никогда не видел никого, сравнимого с Колином. 

У него все получалось естественно. Ему не приходилось прикладывать усилий, чтобы ехать быстро. Что ни говори, по-настоящему быстро. Думаю, я никогда не встречал более талантливого гонщика. 

И еще он очень здорово давал обратную связь. Если что-то не работало, он сразу понимал, в чем дело, и мог описать это. 

У Колина все было органично: либо что-то работает, либо нет – а остальное уже твоя проблема». 

Колин Макрей, Subaru Impreza 555

Колин Макрей, Subaru Impreza 555

Фото: WRC.com

Штайнер продолжил: «Вот Карлос [Сайнс-старший] всегда начинал разбираться в деталях, а у Колина было иначе: или да, или нет – и никаких промежуточных вариантов. Черное или белое. На тестах, когда все шло успешно, работать с ним было одно удовольствие. Но если что-то не получалось, сложно было представить менее приятного человека. Он страшно злился, так как считал, что впустую теряет время».   

Колин Макрей завоевал титул чемпиона WRC в 1995 году и одержал в общей сложности 25 побед на этапах чемпионата. Во второй половине 90-х шотландца часто называли «мак-крэшэм» за обилие аварий. Он еще трижды заканчивал сезон WRC вторым и один раз – третьим. Колин погиб в 2007 году при крушении вертолета.

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