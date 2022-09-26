Штайнер рассказал, кого считает самым талантливым гонщиком

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

До того, как оказаться на мостике Haas, Гюнтер Штайнер успел поработать в самых разных командах и всевозможных гоночных сериях. Он начинал как простой механик в раллийном коллективе Mazda в 1986-м, через пять лет перешел в Lancia, а оттуда в 1997-м перебрался в Prodrive Subaru.

Его раллийная история продолжилась в M-Sport Ford, откуда тиролец перешел в Формулу 1. Он работал в Jaguar (с 2001-го), Red Bull (2005-08), а с 2014-го возглавил Haas, до того приняв непосредственное участие в создании этого проекта.

У Гюнтера была возможность увидеть в деле многих выдающихся пилотов, однако его ответ на вопрос, кого он считает самым выдающимся и одаренным из всех, наверняка удивит многих. Штайнер назвал Колина Макрея, чемпиона WRC 1995 года.

«Мы очень близко сошлись с Колином, – рассказал глава Haas, став гостем подкаста WRC Backstories. – Мы работали с ним [в 1999 и 2000-м], когда тот был буквально нарасхват.

Как по мне, никто и никогда не имел такого природного дарования. Всегда есть талантливые гонщики, но я никогда не видел никого, сравнимого с Колином.

У него все получалось естественно. Ему не приходилось прикладывать усилий, чтобы ехать быстро. Что ни говори, по-настоящему быстро. Думаю, я никогда не встречал более талантливого гонщика.

И еще он очень здорово давал обратную связь. Если что-то не работало, он сразу понимал, в чем дело, и мог описать это.

У Колина все было органично: либо что-то работает, либо нет – а остальное уже твоя проблема».

Колин Макрей, Subaru Impreza 555 Фото: WRC.com

Штайнер продолжил: «Вот Карлос [Сайнс-старший] всегда начинал разбираться в деталях, а у Колина было иначе: или да, или нет – и никаких промежуточных вариантов. Черное или белое. На тестах, когда все шло успешно, работать с ним было одно удовольствие. Но если что-то не получалось, сложно было представить менее приятного человека. Он страшно злился, так как считал, что впустую теряет время».

Колин Макрей завоевал титул чемпиона WRC в 1995 году и одержал в общей сложности 25 побед на этапах чемпионата. Во второй половине 90-х шотландца часто называли «мак-крэшэм» за обилие аварий. Он еще трижды заканчивал сезон WRC вторым и один раз – третьим. Колин погиб в 2007 году при крушении вертолета.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь