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Штайнер назвал критерии для выбора пилотов Haas

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Штайнер назвал критерии для выбора пилотов Haas
Автор:
, редактор

В Haas по-прежнему не выбрали состав, но дали кое-какие наводки

Haas остается одной из двух команд, не назвавших ни одного пилота на 2021 год. Босс команды Гюнтер Штайнер уже говорил, что может как оставить нынешних гонщиков, так и нанять других. 

Сейчас Штайнер склоняется к тому, чтобы в следующем сезоне за его команду выступали гонщики, которые продолжат в ней карьеру при новом техническом регламенте.

«Если не думать на перспективу, то лучшим вариантом было бы взять сильнейших пилотов на 2021 год, а потом подумать о 2022-м, – цитирует Штайнера The Race. – Но нам надо немного перестроить команду после этого тяжелого года. Надо использовать 2021 год в качестве переходного к 2022-му. 

Некоторые гонщики уже давно в Ф1. Будут ли они лучшими пилотами через несколько лет? Может и нет. Может, есть молодые таланты, которые стоит развивать.

Мне важно взять пилотов, которые будут с нами в 2022-м. Взяв кого-то на год мы только потратим время. Разбираться сразу и с новой машиной, и с новым пилотом может быть тяжело. Поэтому я хочу, чтобы в 2021-м и 2022-м у нас были одни и те же гонщики».

Ранее сообщалось, что кроме опытных Серхио Переса и Нико Хюлькенберга, в Haas может прийти кто-то из молодежной программы Ferrari, а также российский гонщик Формулы 2 Никита Мазепин.

Штайнер пообещал дать ответ о составе в ближайшие недели: «Мы еще ведем переговоры, не просто рассуждаем. Думаю, в ближайшие недели у нас будет решение, ведь нам надо сообщить людям о нем, не держать их в ожидании».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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