Штайнер назвал критерии для выбора пилотов Haas

Haas остается одной из двух команд, не назвавших ни одного пилота на 2021 год. Босс команды Гюнтер Штайнер уже говорил, что может как оставить нынешних гонщиков, так и нанять других.

Сейчас Штайнер склоняется к тому, чтобы в следующем сезоне за его команду выступали гонщики, которые продолжат в ней карьеру при новом техническом регламенте.

«Если не думать на перспективу, то лучшим вариантом было бы взять сильнейших пилотов на 2021 год, а потом подумать о 2022-м, – цитирует Штайнера The Race. – Но нам надо немного перестроить команду после этого тяжелого года. Надо использовать 2021 год в качестве переходного к 2022-му.

Некоторые гонщики уже давно в Ф1. Будут ли они лучшими пилотами через несколько лет? Может и нет. Может, есть молодые таланты, которые стоит развивать.

Мне важно взять пилотов, которые будут с нами в 2022-м. Взяв кого-то на год мы только потратим время. Разбираться сразу и с новой машиной, и с новым пилотом может быть тяжело. Поэтому я хочу, чтобы в 2021-м и 2022-м у нас были одни и те же гонщики».

Ранее сообщалось, что кроме опытных Серхио Переса и Нико Хюлькенберга, в Haas может прийти кто-то из молодежной программы Ferrari, а также российский гонщик Формулы 2 Никита Мазепин.

Штайнер пообещал дать ответ о составе в ближайшие недели: «Мы еще ведем переговоры, не просто рассуждаем. Думаю, в ближайшие недели у нас будет решение, ведь нам надо сообщить людям о нем, не держать их в ожидании».