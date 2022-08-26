Штайнер назвал количество претендентов на место в Haas
Руководитель американской команды сказал, что будет рассматривать всех возможных кандидатов в напарники Кевину Магнуссену
Долгосрочный контракт Магнуссена гарантирует тому место в кокпите Haas на 2023 год, а вот соглашение с его нынешним напарником Миком Шумахером истекает в конце нынешнего сезона.
Удержаться в команде немцу будет непросто. Сейчас на рынке пилотов есть весьма привлекательные варианты – в первую очередь, речь о Даниэле Риккардо, который недавно оформил «развод» с McLaren.
Говоря о том, как Haas будет искать себе гонщика, ее босс Гюнтер Штайнер отметил: «Мы знаем, кто есть кто. Вы можете спрашивать меня, с кем я уже общался, а с кем нет – но я общаюсь со всеми. Мы знаем, как собираемся действовать.
Все сейчас говорят, что Мика точно не будет здесь в следующем году. Это неправда. Вопрос остается полностью открытым.
Мы пока не приняли никаких окончательных решений. Мы общаемся, собираем информацию. Это моя прямая обязанность, данные я передаю владельцам команды».
По словам тирольца, Джин Хаас намерен приехать на ближайшие Гран При в Зандфорт и Монцу, что позволит обсудить актуальные вопросы.
Гюнтер не раскрыл, сколько всего пилотов он рассматривает в качестве кандидатов на 2023 год, отметив, что это однозначное число (девять или меньше). При этом в Haas точно не будет дебютантов Ф1.
Штайнер подтвердил, что уже общался с Риккардо – но попросил не делать из этого далеко идущих выводов.
«Сейчас все говорят, что он свободен, потому мы обязаны его взять, – объяснил Гюнтер. – А может, он нам просто не нравится?
Вспомните, почему он ушел из McLaren. Тут нужна осторожность. Дело не в том, что мы должны сделать, а в том, что мы можем».
Протеже Ferrari Антонио Джовинацци осенью проведет в Haas две пятничные тренировки, что позволяет включить его в число претендентов. Штайнер подтвердил, что команда действительно рассматривает итальянца, «так как у него есть Суперлицензия».
При этом для Шумахера существует одно простое условие, которое позволит продолжить выступления.
«Он очень здорово провел несколько гонок до летних каникул, – объяснил глава Haas. – Если будет сильно выступать и дальше, у него все в порядке. Впрочем, тут нет ничего нового. Он и сам это знает, я ничего не должен ему говорить».
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