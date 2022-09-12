Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Хорнер похвалил Ferrari за тактические действия в Монце Следующая / Бинотто признал: Макс в любом случае выиграл бы в Монце
Формула 1 Новость

Штайнер назвал Хюлькенберга кандидатом на место в Haas

По словам босса американской команды, выбор гонщика на 2023 год станет непростой задачей, но спешки с этим нет

Адам Купер
Автор:
Штайнер назвал Хюлькенберга кандидатом на место в Haas
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Haas не станет продолжать контракт с Миком Шумахером после двух лет сотрудничества – в паддоке почти не осталось сомнений в этом после того, как немец остался без поддержки Ferrari

Вакансия за рулем красно-белой машины на сезон-23 является не самой привлекательной в плане возможных результатов, однако и она наверняка заинтересует многих. Считается, что главным претендентом остается Антонио Джовинацци – в Монце протеже Ferrari провел пятничную тренировку за рулем Haas.

Однако глава команды Гюнтер Штайнер объяснил, что в этой истории все немного сложнее. Тиролец включил в число потенциальных кандидатов и Нико Хюлькенберга, который сейчас остается резервистом Aston Martin и два последних сезона периодически стартовал за этот коллектив в Гран При.

На вопрос Motorsport.com о шансах Нико Штайнер ответил: В нашем списке все, у кого есть Суперлицензия. И он тоже является кандидатом наравне с остальными. У него, кроме Суперлицензии, есть еще и опыт выступлений в Ф1. 

Нам просто нужно понять, какое решение является наилучшим».

Говоря о Джовинацци, который вернется за руль машины Haas в пятницу в Остине, Штайнер добавил: «Люди видят в этом слишком многое. Всем кажется, что Ferrari попросила нас проверить своего запасного пилота. Но это не тот случай, когда мы должны опробовать гонщика и дать свой вердикт. 

Он хорошо справился с работой, тем более без опыта езды на машинах нынешнего поколения. Он сразу показал скорость, и это здорово. Приятно, что у нас хорошая машина. Если кто-то, у кого долго не было практики, сразу нашел с ней общий язык – это говорит о ее уровне». 

Антонио Джовинацци, Haas VF-22

Антонио Джовинацци, Haas VF-22

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Сам Джовинацци, который в тренировке ступил всего 0,3 секунды Кевину Магнуссену, не стал скрывать, что рассчитывает выступать за Haas в новом сезоне. 

«В этом году ситуация на пилотском рынке по-настоящему неопределенная, – сказал 28-летний итальянец. – Я не знаю, чем все закончится. 

Я хочу остаться здесь на будущий год, в этом нет сомнений. Но ситуация не в моих руках. Посмотрим, что у меня получится, сейчас я нацелен как можно лучше справиться с работой в тренировках. Одна позади, осталась еще одна».

Источники говорят, что запасной пилот американцев Пьетро Фиттипальди, который в конце 2020 года подменял Ромена Грожана после памятного пожара в Бахрейне, тоже ищет спонсорский бюджет, чтобы попробовать заключить контракт. 

Также слухи сватали в Haas уволенного из McLaren Даниэля Риккардо, хотя тот, скорее всего, пропустит сезон-2023, чтобы вернуться в пелотон годом позже. 

Двухлетний контракт Магнуссена гарантирует датчанину место за рулем Haas в будущем чемпионате.   

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Хорнер похвалил Ferrari за тактические действия в Монце
Предыдущая новость

Хорнер похвалил Ferrari за тактические действия в Монце
Следующая новость

Бинотто признал: Макс в любом случае выиграл бы в Монце

Бинотто признал: Макс в любом случае выиграл бы в Монце
Адам Купер Больше от
Адам Купер
«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1
Формула 1

«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1

Экс-инженер Шумахера и Кими начнет работу с Магнуссеном
Формула 1

Экс-инженер Шумахера и Кими начнет работу с Магнуссеном

«Они учли уроки Абу-Даби». Вольф похвалил FIA за действия в Монце Гран При Италии
Формула 1

«Они учли уроки Абу-Даби». Вольф похвалил FIA за действия в Монце

Нико Хюлькенберг Больше от
Нико Хюлькенберг
Анализ: кто займет место Феттеля в Aston Martin?
Формула 1

Анализ: кто займет место Феттеля в Aston Martin?

Хюлькенберг приготовился к сложнейшей гонке в жизни Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хюлькенберг приготовился к сложнейшей гонке в жизни

Официально: Хюлькенберг заменит Феттеля и в Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Официально: Хюлькенберг заменит Феттеля и в Джидде

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Гран При Италии: дуэли в квалификациях Гран При Италии
Формула 1

Гран При Италии: дуэли в квалификациях

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов
Формула 1

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Магнуссен: Риккардо? А чем он поможет Haas?
Формула 1

Магнуссен: Риккардо? А чем он поможет Haas?

Самое важное:

Технический анализ: как Red Bull переиграла Ferrari в Монце
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как Red Bull переиграла Ferrari в Монце

Команда из Милтон-Кинса решила пойти против общепринятых принципов, чтобы получить преимущество на самой быстрой трассе сезона. Ее подход сработал

«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1
Формула 1 Формула 1

«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1

Бывший пилот AlphaTauri заглянул в паддок Формулы 1 на Гран При Италии в Монце и не ускользнул от Адама Купера

Pirelli выбрала составы для этапов в Сингапуре и Японии
Формула 1 Формула 1

Pirelli выбрала составы для этапов в Сингапуре и Японии

Миланские шинники озвучили, какую резину привезут на два ближайших Гран При

Что мировые СМИ написали про Гран При Италии
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Италии

Максу Ферстаппену пришлось потесниться в лучах софитов: после гонки в Монце не меньше хвалебных слов досталось и Нику де Врису

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.