Штайнер назвал Хюлькенберга кандидатом на место в Haas

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Haas не станет продолжать контракт с Миком Шумахером после двух лет сотрудничества – в паддоке почти не осталось сомнений в этом после того, как немец остался без поддержки Ferrari.

Вакансия за рулем красно-белой машины на сезон-23 является не самой привлекательной в плане возможных результатов, однако и она наверняка заинтересует многих. Считается, что главным претендентом остается Антонио Джовинацци – в Монце протеже Ferrari провел пятничную тренировку за рулем Haas.

Однако глава команды Гюнтер Штайнер объяснил, что в этой истории все немного сложнее. Тиролец включил в число потенциальных кандидатов и Нико Хюлькенберга, который сейчас остается резервистом Aston Martin и два последних сезона периодически стартовал за этот коллектив в Гран При.

На вопрос Motorsport.com о шансах Нико Штайнер ответил: В нашем списке все, у кого есть Суперлицензия. И он тоже является кандидатом наравне с остальными. У него, кроме Суперлицензии, есть еще и опыт выступлений в Ф1.

Нам просто нужно понять, какое решение является наилучшим».

Говоря о Джовинацци, который вернется за руль машины Haas в пятницу в Остине, Штайнер добавил: «Люди видят в этом слишком многое. Всем кажется, что Ferrari попросила нас проверить своего запасного пилота. Но это не тот случай, когда мы должны опробовать гонщика и дать свой вердикт.

Он хорошо справился с работой, тем более без опыта езды на машинах нынешнего поколения. Он сразу показал скорость, и это здорово. Приятно, что у нас хорошая машина. Если кто-то, у кого долго не было практики, сразу нашел с ней общий язык – это говорит о ее уровне».

Антонио Джовинацци, Haas VF-22 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Сам Джовинацци, который в тренировке ступил всего 0,3 секунды Кевину Магнуссену, не стал скрывать, что рассчитывает выступать за Haas в новом сезоне.

«В этом году ситуация на пилотском рынке по-настоящему неопределенная, – сказал 28-летний итальянец. – Я не знаю, чем все закончится.

Я хочу остаться здесь на будущий год, в этом нет сомнений. Но ситуация не в моих руках. Посмотрим, что у меня получится, сейчас я нацелен как можно лучше справиться с работой в тренировках. Одна позади, осталась еще одна».

Источники говорят, что запасной пилот американцев Пьетро Фиттипальди, который в конце 2020 года подменял Ромена Грожана после памятного пожара в Бахрейне, тоже ищет спонсорский бюджет, чтобы попробовать заключить контракт.

Также слухи сватали в Haas уволенного из McLaren Даниэля Риккардо, хотя тот, скорее всего, пропустит сезон-2023, чтобы вернуться в пелотон годом позже.

Двухлетний контракт Магнуссена гарантирует датчанину место за рулем Haas в будущем чемпионате.

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