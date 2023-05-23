Штайнер назвал главную сложность сотрудничества Haas c Ferrari
По словам главы американской команды, его конструкторам сложно внедрять конструктивные решения, которые не сочетаются с концепцией Скудерии
Тесное техническое сотрудничество с Ferrari с самого начало было принципиальным выбором Джина Хааса. Такой подход очень помог команде в первых сезонах, которые традиционно оказываются главным испытанием для дебютантов Ф1.
В дальнейшем форма Haas в значительной степени определялась возможностями силовых установок Скудерии – а сейчас Гюнтер Штайнер рассказал о довольно интересном следствии из партнерства с Маранелло: его конструкторам сложно внедрять собственные решения, если они сильно расходятся с подходом Ferrari.
«Мы всегда ищем какие-то решения, но просто не можем взять и переключиться на концепцию Red Bull, – объяснил тиролец. – У тебя есть шасси со своей компоновкой. Там уже стоят радиаторы, детали системы охлаждения. Нельзя просто выкинуть их.
Мы не можем поменять подвеску, так как это потребует полной переделки шасси. Остается только добиваться большей эффективности от того, что есть.
Понятно, что каждая команда что-то постоянно пробует. Но мы не станем ничего предпринимать, пока не будем уверены в 100-процентной эффективности решения.
Может, в следующем сезоне мы попробуем какие-то более серьезные переделки. Но пока нет смысла менять что-то в спешке. Думаю, у нас очень крепкие позиции в середине пелотна».
По итогам пяти Гран При Haas с восемью очками занимает седьмую строчку в Кубке конструкторов.
Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Штайнер добавил: «Мы внимательно изучаем, что возможно к следующему сезону. Но в этом году можем разве что корректировать протекание воздушных потоков.
Даже если мы переделаем корпус машины по образу Red Bull, она едва ли поедет быстрее, так как узлы и системы слишком тесно связаны между собой, и такая переделка будет иметь слишком серьезные последствия».
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