Штайнер назвал главную проблему Haas в гонках

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Американская команда построила к сезону-2022 неплохую машину, однако после сенсационного пятого места Кевина Магнуссена в Бахрейне зарабатывать очки ей удавалось с трудом – из-за аварий, поломок и просчетов в тактике.

В результате после девяти Гран При Haas занимает только девятое место в Кубке конструкторов опережая лишь соперников из Williams.

По мнению Гюнтера Штайнера, два сезона, проведенные в самом хвосте пелотона, сказались на Haas не лучшим образом.

«Нам постоянно нужно прибавлять в разных компонентах, в частности, в тактике, – сказал он. – Разумеется, нельзя говорить, что мы ничего в этом не смыслим. Но порой мы колеблемся, когда требуется принять решение. Мы испытываем неуверенность, из-за чего делаем ошибки, а они лишь повышают неуверенность.

В какой-то момент со всем этим получится справиться. Достаточно будет нескольких хороших результатов и нескольких верных решений – и все вернется. И над этим нам надо поработать».

Он добавил: «После таких двух сезонов, как были у нас, сложно сохранить прежнюю уверенность в своих силах. Ты подспудно не хочешь допустить еще одну ошибку. И из-за этого порой упускаешь возможность сделать все верно.

Звучит странно, но именно это происходит с тобой, когда необходимо принимать решение. На это у тебя есть всего несколько секунд. И порой ты словно застываешь, не можешь ничего сделать, потому что подрастерял навык и не хочешь ошибиться.

В какой-то момент ты решаешь, что лучше ничего не делать, но это всегда неверный выбор».

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Тиролец также затронул вопрос технических поломок – только в последнее время сходы стоили команде нескольких хороших гонок – у Мика Шумахера в Монреале и у Кевина Магнуссена в Баку.

«Если говорить о надежности, Ferrari работает над этим, – заверил Штайнер. – Они не в восторге от того, что происходит у нас – понятно, что сами они в той же лодке. У них тот же мотор, тот же MGU-K. Отказ может случиться у любой из команд.

Но всегда что-то идет против нас. Все это видят. Мы должны были заработать еще как минимум 10-15 очков, но их нет. Но такие рассуждения ничего не дадут. Все, что в наших силах – сохранять верный настрой. Когда мы закончили квалификацию [в Канаде] пятым и шестым, это был хороший день, который взбодрил команду».