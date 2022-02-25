Штайнер назвал главного кандидата на замену Мазепина
В случае отказа от услуг российского гонщика за руль болида сядет Пьетро Фиттипальди
Команда Haas, похоже, готова отказаться от титульного спонсора, российской компании «Уралкалий». Этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе, однако похоже на то, что обсуждение сведется уже к решению юридических вопросов о разрыве контракта, а не к тому, разрывать его вообще или нет.
Это почти автоматически означает, что команду покидает Никита Мазепин, которого в Haas привел именно спонсор: главой «Уралкалия» является отец российского гонщика. Не отрицает этого и глава команды Гюнтер Штайнер который ответил на вопрос о том, кто в такой ситуации заменил Мазепина за рулем болида.
«Мы всегда держали Пьетро Фиттипальди рядом с собой по такому случаю, – сказал Штайнер в Барселоне. – В прошлом году нам требовался резервный гонщик из-за угрозы, что кто-то из основного состава заболеет коронавирусом. И поскольку он всегда был рядом, он знает команду, знает машину. Так что для того, чтобы срочно заменить пилота никого лучше Пьетро мы не найдем».
Хэмилтон завершил тесты Ф1 в Барселоне с лучшим временем
Глава Ф1: Без проблем заменим Гран При России другим этапом