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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Штайнер назвал главного кандидата на замену Мазепина

В случае отказа от услуг российского гонщика за руль болида сядет Пьетро Фиттипальди

Штайнер назвал главного кандидата на замену Мазепина
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Команда Haas, похоже, готова отказаться от титульного спонсора, российской компании «Уралкалий». Этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе, однако похоже на то, что обсуждение сведется уже к решению юридических вопросов о разрыве контракта, а не к тому, разрывать его вообще или нет.

Это почти автоматически означает, что команду покидает Никита Мазепин, которого в Haas привел именно спонсор: главой «Уралкалия» является отец российского гонщика. Не отрицает этого и глава команды Гюнтер Штайнер который ответил на вопрос о том, кто в такой ситуации заменил Мазепина за рулем болида.

«Мы всегда держали Пьетро Фиттипальди рядом с собой по такому случаю, – сказал Штайнер в Барселоне. – В прошлом году нам требовался резервный гонщик из-за угрозы, что кто-то из основного состава заболеет коронавирусом. И поскольку он всегда был рядом, он знает команду, знает машину. Так что для того, чтобы срочно заменить пилота никого лучше Пьетро мы не найдем».

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