Штайнер нашел новый объект для критики. Теперь от него досталось Андретти
Глава Haas F1 прокомментировал недавнее интервью американца, который намерен привести свою команду в чемпионат мира
Майкл Андретти нацелился в 2024 году дебютировать с собственным проектом в Формуле 1 – и даже согласился внести 200 миллионов долларов в специальный фонд для компенсации потенциальных потерь других участников.
Однако амбициозные планы оказались довольно прохладно приняты чемпионатом, что немало поразило Андретти.
В недавнем интервью GQ Майкл назвал Формулу 1 «снобистской» и сравнил с дорогим загородным клубом.
На защиту спорта поспешил встать руководитель Haas Гюнтер Штайнер. Комментируя слова Андретти по ходу уик-энда в Шпильберге, тиролец сказал: «Не знаю, чего он пытается добиться своими комментариями, спросите об этом самого Майкла. Как по мне, в его словах нет конструктива. Они никак не позволят продвинуться вперед, хотя каждый делает в жизни свой выбор».
Говоря о приготовлениях Андретти, который уже подал в FIA официальную заявку и договорился с мотористами Renault, Штайнер добавил: «Это не наш вопрос, давать ему лицензию или нет. У нас есть свое мнение на этот счет, но оно ничего не решает. Мы не знаем, что он написал в своей заявке».
Глава Ferrari Маттиа Бинотто был более осторожен: «Мы с Майклом никогда не встречались, потому мне сложно сказать, поддерживаю я его или нет. Не могу делать комментарии по этому поводу. Я не знаю, чего они добиваются. Гюнтер прав в том, что решение здесь принимать не нам».
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