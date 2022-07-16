Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / В Alpine придумали теорию заговора. А потом сами опровергли Следующая / За 12 лет до Ф1. Как Сайнс обманул «Сильверстоун» и при чем тут Квят
Формула 1 Новость

Штайнер нашел новый объект для критики. Теперь от него досталось Андретти

Глава Haas F1 прокомментировал недавнее интервью американца, который намерен привести свою команду в чемпионат мира

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Штайнер нашел новый объект для критики. Теперь от него досталось Андретти
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Майкл Андретти нацелился в 2024 году дебютировать с собственным проектом в Формуле 1 – и даже согласился внести 200 миллионов долларов в специальный фонд для компенсации потенциальных потерь других участников. 

Однако амбициозные планы оказались довольно прохладно приняты чемпионатом, что немало поразило Андретти.

Читайте также:

В недавнем интервью GQ Майкл назвал Формулу 1 «снобистской» и сравнил с дорогим загородным клубом. 

На защиту спорта поспешил встать руководитель Haas Гюнтер Штайнер. Комментируя слова Андретти по ходу уик-энда в Шпильберге, тиролец сказал: «Не знаю, чего он пытается добиться своими комментариями, спросите об этом самого Майкла. Как по мне, в его словах нет конструктива. Они никак не позволят продвинуться вперед, хотя каждый делает в жизни свой выбор».

Говоря о приготовлениях Андретти, который уже подал в FIA официальную заявку и договорился с мотористами Renault, Штайнер добавил: «Это не наш вопрос, давать ему лицензию или нет. У нас есть свое мнение на этот счет, но оно ничего не решает. Мы не знаем, что он написал в своей заявке». 

Глава Ferrari Маттиа Бинотто был более осторожен: «Мы с Майклом никогда не встречались, потому мне сложно сказать, поддерживаю я его или нет. Не могу делать комментарии по этому поводу. Я не знаю, чего они добиваются. Гюнтер прав в том, что решение здесь принимать не нам».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
В Alpine придумали теорию заговора. А потом сами опровергли
Предыдущая новость

В Alpine придумали теорию заговора. А потом сами опровергли

Следующая новость

За 12 лет до Ф1. Как Сайнс обманул «Сильверстоун» и при чем тут Квят

За 12 лет до Ф1. Как Сайнс обманул «Сильверстоун» и при чем тут Квят
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren
Формула 1

«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren

Ломится в двери и опоздал на ужин. Поведение Цуноды удивило Гасли
Формула 1

Ломится в двери и опоздал на ужин. Поведение Цуноды удивило Гасли

Комментатора Ф1 отстранили от работы за оскорбление пилота в прямом эфире
Формула 1

Комментатора Ф1 отстранили от работы за оскорбление пилота в прямом эфире

Больше от
Гюнтер Штайнер
Штайнер о составе на 2023-й: Ferrari не сможет навязать нам пилота
Формула 1

Штайнер о составе на 2023-й: Ferrari не сможет навязать нам пилота

«Он вовсе не был быстрее». Штайнер ответил на обвинения Шумахера Гран При Австрии
Формула 1

«Он вовсе не был быстрее». Штайнер ответил на обвинения Шумахера

«Даже не подъезжай к Льюису». Глава Haas предупредил Магнуссена Гран При Великобритании
Формула 1

«Даже не подъезжай к Льюису». Глава Haas предупредил Магнуссена

Andretti Autosport Больше от
Andretti Autosport
Грожан не понял, как попал в аварию на «Инди-500» «Инди 500»
IndyCar

Грожан не понял, как попал в аварию на «Инди-500»

Andretti договорилась с Porsche об использовании моторов в ФЕ
Формула E

Andretti договорилась с Porsche об использовании моторов в ФЕ

Большой босс Renault подтвердил сотрудничество с Андретти
Формула 1

Большой босс Renault подтвердил сотрудничество с Андретти

Самое важное:

Технический анализ: 3 главных изменения в правилах Ф1 2023 года
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: 3 главных изменения в правилах Ф1 2023 года

На этой неделе FIA объявила о планах по борьбе с раскачкой машин: часть из них вступит в силу с августовского Гран При Бельгии, вторая – с 2023 года. Остановимся на последних

Расселл рассказал, как Клэр Уильямс перехитрила его с контрактом
Формула 1 Формула 1

Расселл рассказал, как Клэр Уильямс перехитрила его с контрактом

Гонщик объяснил, что не собирался проводить три года в команде из конца пелотона и рассчитывал на совсем иную форму Williams

Спасли бы 13-дюймовый шины от «козления»? В Pirelli ответили
Формула 1 Формула 1

Спасли бы 13-дюймовый шины от «козления»? В Pirelli ответили

По мнению Марио Изолы, на сликах прошлого поколения ситуация с тряской наверняка была бы еще хуже

«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren
Формула 1 Формула 1

«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren

Американский бизнесмен рассказал о первом впечатлении, которое произвело на него знакомство с реальным положением дел в команде из Уокинга

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.