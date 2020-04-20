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Формула 1 / Новость

Штайнер: Наш владелец готов ждать, но не бесконечно

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Штайнер: Наш владелец готов ждать, но не бесконечно
Автор:
, Редактор
20 апр. 2020 г., 12:55

Руководитель команды Нaas верит, что в 2020 году все же удастся провести гонки

Команду Haas называют в числе первых претендентов на уход из Формулы 1 по финансовым причинам. Из-за неудачной конструкции болида в 2019 году она заняла предпоследнее место в Кубке конструкторов и, соответственно, получила сравнительно небольшие призовые от организаторов Формулы 1.

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Еще до отмены Гран При Австралии ходили слухи, что владелец команды Джин Хаас не согласится вновь покрывать ее расходы в случае повторения неудачного результата. Однако есть риск, что поступления от участия в гонках в 2020 году будут невелики даже при хороших результатах: скорее всего, Ф1 не обойтись без отмены части гонок – а с ними уменьшится и сумма, которая в конце года будет поделена между командами.

В интервью официальному сайту чемпионата руководитель Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что на его взгляд сейчас важнее не сумма убытков, а понимание того, когда возобновятся гонки и какими будут денежные поступления от организаторов чемпионата.

«Как и все мы, Джин не может знать будущего или быть уверенным в том, что гонки в этом году состоятся, – сказал Штайнер. – Он и рад бы подождать, но будучи бизнесменом, не будет ждать бесконечно. Надеюсь, в ближайшие месяцы у нас появится понимание будущего. В этой ситуации некого винить, таковы обстоятельства.

У нас сейчас почти нет денежных поступлений. Организаторы Формулы 1 стараются помочь, но мы не знаем, когда вернемся к гонкам. Я лично думаю, что в этом году чемпионат состоится. Не скажу, каков шанс полной отмены всего сезона, но думаю, что он небольшой.

Однако нужно готовиться к худшему, к тому, что традиционных поступлений со стороны Формулы 1 у нас не будет вовсе. И тогда надо будет добыть денег где-то еще. Список существующих источников, увы, невелик».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Сергей Иванов

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