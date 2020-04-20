Штайнер: Наш владелец готов ждать, но не бесконечно

Команду Haas называют в числе первых претендентов на уход из Формулы 1 по финансовым причинам. Из-за неудачной конструкции болида в 2019 году она заняла предпоследнее место в Кубке конструкторов и, соответственно, получила сравнительно небольшие призовые от организаторов Формулы 1.

Еще до отмены Гран При Австралии ходили слухи, что владелец команды Джин Хаас не согласится вновь покрывать ее расходы в случае повторения неудачного результата. Однако есть риск, что поступления от участия в гонках в 2020 году будут невелики даже при хороших результатах: скорее всего, Ф1 не обойтись без отмены части гонок – а с ними уменьшится и сумма, которая в конце года будет поделена между командами.

В интервью официальному сайту чемпионата руководитель Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что на его взгляд сейчас важнее не сумма убытков, а понимание того, когда возобновятся гонки и какими будут денежные поступления от организаторов чемпионата.

«Как и все мы, Джин не может знать будущего или быть уверенным в том, что гонки в этом году состоятся, – сказал Штайнер. – Он и рад бы подождать, но будучи бизнесменом, не будет ждать бесконечно. Надеюсь, в ближайшие месяцы у нас появится понимание будущего. В этой ситуации некого винить, таковы обстоятельства.

У нас сейчас почти нет денежных поступлений. Организаторы Формулы 1 стараются помочь, но мы не знаем, когда вернемся к гонкам. Я лично думаю, что в этом году чемпионат состоится. Не скажу, каков шанс полной отмены всего сезона, но думаю, что он небольшой.

Однако нужно готовиться к худшему, к тому, что традиционных поступлений со стороны Формулы 1 у нас не будет вовсе. И тогда надо будет добыть денег где-то еще. Список существующих источников, увы, невелик».