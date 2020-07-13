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Штайнер наконец доволен: пилоты послушные и с шинами все ОК

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Штайнер наконец доволен: пилоты послушные и с шинами все ОК
Автор:
, Главный редактор
13 июл. 2020 г., 02:45

Команда Haas провела непростой уик-энд и не набрала очков – но глава коллектива отметил позитивные моменты выходных

На Гран При Штирии пилоты Haas поначалу казались откровенными аутсайдерами. И из-за плохого выступления в первой гонке сезона (оба пилота вылетели с трассы из-за перегрева тормозов), и из-за неважной формы на пятничных практиках.

Во второй тренировке только они отстали от лучшего времени больше чем на две секунды – таким образом, пропустив вперед даже пилотов Williams. А в квалификации Ромен Грожан допустил ошибку и из-за этого не проехал ни одного быстрого круга.

В гонке Кевин Магнуссен и Грожан заняли 12-е и 13-е места – не набрали очков, но пересекли линию финиша раньше обоих пилотов Williams, Пьера Гасли и Антонио Джовинацци. И руководитель коллектива Гюнтер Штайнер остался доволен результатом.

«Думаю, мы добились определенного прогресса с машиной, – сказал менеджер, общаясь с прессой после гонки. – Баланс болида и его управляемость уже не раздражают гонщиков – хотя скорости нам по-прежнему не хватает. Нам еще много работать – но, по крайней мере, мы вернулись на правильные рельсы».

При этом, по словам Штайнера, у новой машины нет тех проблем, с которыми команда столкнулась в прошлом году и которые не смогла побороть вплоть до финиша сезона.

«О, это главная хорошая новость. Теперь мы можем нормально контролировать шины, когда наш пилот сидит на хвосте у кого-то или когда выезжает сейфти-кар. Покрышки не остывают так катастрофически сильно, как это было в прошлом году, и потом их можно быстро привести в нужную форму. Год назад после появления автомобиля безопасности шины умирали навсегда, сейчас этого ужасного эффекта нет».

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Руководителя команды порадовало и поведение пилотов – оно разительно отличалось от нескольких гонок прошлого года, когда Грожан и Магнуссен неохотно уступали друг другу дорогу, а порой и сталкивались.

«Да, мы потратили многовато лет и попали в слишком большое количество аварий, прежде чем обрели гармонию. Сегодня мы несколько раз меняли пилотов местами, и все прошло хорошо. Никто не любит уступать дорогу напарнику, так как на таких разменах неизбежно теряется время. Но сегодня парни вели себя примерно, у нас не было особых споров. Надеюсь, в будущем все так и останется».

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Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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