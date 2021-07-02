Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер

После первой гонки в Австрии Никита Мазепин рассказал в прессе о том, что выступает на машине, которая тяжелее, чем у его напарника – и перед началом второго уик-энда босс коллектива Гиюнтер Штайнер это подтвердил.

При этом в четверг босс команды и пилот, отвечая на вопросы о шасси, разошлись в оценках того, насколько сильно этот факт влияет на выступления Никиты.

В пятницу – уже в ходе пресс-конференции FIA – Штайнер добавил, что по ходу сезона пилоты уже менялись машинами.

«Что касается шасси, то дело в производственных погрешностях», – отметил тиролец. По его словам, машина, на которой выступает Никита, изначально была тяжелее. На ней же прошлый сезон заканчивал Кевин Магнуссен, а зимой команда предпочла не строить новые шасси, поскольку регламент изменился не слишком сильно.

«Мы сохранили все шасси с прошлого года, – подчеркнул Штайнер. – Это я бы хотел прояснить. Так же сделали некоторые другие команды тоже, поскольку правила были в каком-то смысле заморожены, и машины не совсем новые.

Так что дело в погрешностях при постройке. Это одно из свойств карбона. Так что отчасти ситуация объясняется этим. Но и, конечно, машины ремонтировались, из-за чего в итоге одна стала немного тяжелее».

Он добавил: «Я не помню точно, как и когда, но мы меняем шасси достаточно часто. Мы всегда это делали, но я не помню сейчас, когда, где и кто какое шасси использовал. Но насколько я знаю, каждый из наших пилотов уже использовал все наши шасси».