Штайнер: Мы не удержим третье место, но дайте помечтать

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После двойного схода Red Bull и благодаря заслуженному финишу Кевина Магнуссена на пятом месте, Haas покидает Гран При Бахрейна, занимая третье место в командном зачете. Напомним, что в прошлом году Haas вообще закончила год на последнем месте и без очков, так что после первой гонки нового сезона у главы команды Гюнтера Штайнера спросили, как он себя сейчас чувствует и каково это, финишировать следом за Mercedes.

«Как я себя чувствую после двух лет в дерьме? – переспросил Штайнер. – Конечно замечательно! Я рад не только за Кевина, но и за всю команду. Я даже не хочу думать о том, как нам это удалось. Предпочитаю сегодня предаваться грезам.

Точнее, конечно мы знали, что у нас неплохая машина. Я еще в субботу об этом говорил. Но даже при хорошей машине еще нужно справиться в гонке. До сих пор мы не проезжали на тестах за раз более 18 кругов, а здесь предстояло проехать сразу 57. И никто, ни команда, ни Кевин не допустили ошибок.

Я хочу отметить наш департамент по аэродинамике. Это большое число людей, которых вы не видите. Просто представьте, каково им было наблюдать за нами в прошлом году и не опускать руки, продолжая работать.

Мы не волновались. Мы знали, что у нас хорошая машина. И даже если бы здесь что-то пошло бы не так, то мы бы достигли успеха в следующей гонке. Мы всегда стараемся быть сосредоточенными, но когда впереди еще 22 гонки, нельзя в каждой выкладываться из самых последних сил.

Честно сказать, я не думаю, что мы задержимся на третьей строчке в зачете конструкторов надолго. Но дайте мне сейчас насладиться этим. Конечно, мы уступаем Mercedes. Даже с бюджетными ограничениями у них все равно куда больше возможностей, больше знаний. Даже если благодаря потолку бюджета мы сможем к ним приблизиться, это все равно потребует нескольких лет.

В то же время я не думаю, что Mercedes сможет так уж легко и быстро справиться со всеми своими проблемами. Да, у них отличная команда, но двое лидеров тоже не простаки и не станут ждать, когда Mercedes прибавит».